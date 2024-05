BL: saját nézői előtt minimális előnyre tett szert a Dortmund

Niclas Füllkrug gólja döntötte el a találkozót.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Borussia Dortmund 1–0-ra győzött a vendég Paris Saint-Germain ellen szerdán a Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonását.

A cikk lejjebb folytatódik

A német együttes az első perctől igyekezett érvényesíteni akaratát, rögtön letámadta ellenfelét, komoly helyzete azonban jó ideig nem akadt.

Viszont az első adódó lehetőséget könyörtelenül kihasználta a Borussia: Nico Schlotterbeck tért ölelő indítására a 36. percben Niclas Füllkrug léptett ki a védő között, majd levette és könyörtelenül a hálóba vágta a labdát (1–0).

Aztán kis híján kétgólos előnnyel vonult a szünetre a Dortmund, ám Marcel Sabitzer lövését bravúrral védte Donnarumma.

A térfélcserét követően felcserélődtek a szerepek, ekkor a PSG esett neki az ellenfelének. Előbb Kylian Mbappé, majd néhány másodperc múlva Asraf Hakimi is a kapufát találta el. Fabián Ruiz is közel járt az egyenlítéshez, középről, tisztán fejelhetett, de mellé ment. Közben azért a Dortmundnak is akadtak veszélyes támadásai, de újabb gólt már senkinek nem sikerült szerezni.

A Borussia tehát 1–0-s előnnyel utazik a jövő keddi visszavágóra Párizsba.