BL: nem történt fordulat egyik meccsen sem

A PSG hazai 1–1-es döntetlent játszott az FC Barcelonával, a Liverpool újra 2–0-ra nyert a Leipzig ellen a BL-ben, a franciák és az angolok örülhettek

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A párizsiak a három héttel ezelőtti első, barcelonai összecsapáson 4-1-re nyertek, és bár a szerdai visszavágó első húsz percében szinte végig a katalánok támadtak, a rengeteg kihagyott vendég helyzet – illetve Keylor Navas-bravúr és kapufa – után megszerezték a vezetést: Kylian Mbappé büntetőből volt eredményes.

A bekapott gól ellenére is lendületben maradt a Barcelona, amely a hatszoros aranylabdás Lionel Messi távoli lövésével gyorsan egyenlített (VIDEÓ). Az argentin támadó még az első félidőben duplázhatott volna, ám a Griezmann-nal szembeni szabálytalanságért megítélt büntetőjét Navas hárította.

A kontrákra berendezkedett párizsiak a fordulás után rendezték védekezésüket, így a spanyol együttes jóval kevesebbszer tudott veszélyeztetni: Griezmann labdája a védőkben akadt el, Busquets fejesénél azonban megint Navasnak kellett játékba avatkoznia. Az utolsó húsz percre alábbhagyott a katalánok lendülete, az utolsó percben Mbappé meg is nyerhette volna a meccset a hazaiaknak, de a döntetlennel is az előző idényben finalista PSG jutott negyeddöntőbe.

PSG–BARCELONA 1–1 (1–1)

Párizs, Parc des Princes, zárt kapuk mögött. Vezette: Kuipers (holland)

PSG: Navas – Kimpembe, Gueye (Danilo, 59.), Marquinhos, Kurzawa (A. Diallo, a szünetben) – Draxler (Di María, 59.), Paredes, Veratti (Rafinha, 84.), Florenzi (Dagba, 76.) – Mbappé, Icardi. Vezetőedző: Mauricio Pochettino

BARCELONA: Ter Stegen – Dest (Trincao, 66.), Mingueza (Junior Firpo, 35.), Lenglet, Jordi Alba – F. de Jong, Busquets (Moriba, 79.) – Pedri (Pjanic, 79.), Messi, O. Dembélé (Braithwaite, 79.) – Griezmann. Vezetőedző: Ronald Koeman

Gólszerző: Mbappé (31. – 11-esből), ill. Messi (37.)

A Liverpool–Leipzig találkozót, akárcsak az első mérkőzést, a szigorú német beutazási szabályok miatt rendezték Budapesten. A németeknél Szoboszlai Dominik sérülése miatt továbbra sem mutatkozhatott be, míg Willi Orbán kézműtétje után ugyan ott ült a kispadon, de nem kapott lehetőséget.



Az „idegenbeli” 2–0-s sikerének köszönhetően magabiztosan várhatta az angol bajnok a visszavágót, és gyorsan le is zárhatta volna a továbbjutás kérdését, de Thiago már 3. percben elszórakozott egy ziccert, majd Gulácsi védései és némi szerencse kellett ahhoz, hogy a Leipzignek maradjon esélye bő húsz perc játék után is. Az előző idényben elődöntős német együttes fél óra után talált magára és több nagy lehetőséget is kidolgozott.

A fordulást követően a 65. percig kellett várni az első nagy helyzetre, ekkor Sorloth fejese csattant a kapufán. Öt perccel később eldőlt a párharc, az első mérkőzésen is eredményes Szalah lövésével szemben már tehetetlennek bizonyult Gulácsi. Újabb négy perc múlva a csereként beálló Origi gyakorlatilag első labdaérintéséből gólpasszt adott Manénak, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát. Ennek a találkozónak így hasonlóan alakult a forgatókönyve, mint az elsőé, akkor Szalah és Mané az 53. és az 58. percben volt eredményes.

LIVERPOOL–RB LEIPZIG 2–0 (0–0)

Puskás Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Clément Turpin (francia)

FC Liverpool: Alisson Becker - Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson (Cimikasz, 90.) - Thiago (Keita, 72), Wijnaldum (Milner, 82.), Fabinho - Szalah, Diogo Jota (Origi, 71.), Mané (Oxlade-Chamberlain, 90.)

RB Leipzig: Gulácsi - Nkunku, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Adams - Forsberg (Kluivert, 60.), Kampl (Sorloth, a szünetben), Sabitzer, Olmo (Haidara, 72.) - Poulsen (Hvang, 60.)

Gólszerzők: Szalah (70.), Mané (74.)