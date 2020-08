BL: ennél jobb meccs nem jöhet?

A labdarúgó lisszaboni végjátékának harmadik negyeddöntője nevezhető az egyetlen "nehézsúlyú" párharcnak: a pénteki - mérkőzésen az a két, még versenyben lévő csapat találkozik egymással, amely korábban már megnyerte a sorozatot.

Mindkét gárda 18. alkalommal jutott a legjobb nyolc közé a BL-ben: a Bayern oda-vissza kiütötte a -t, így nyolc mérkőzés után is százszázalékos, a Barcelona pedig a februári olaszországi 1-1 után a múlt heti visszavágón, Lionel Messi varázslatos játékának is köszönhetően, könnyedén verte a Napolit.

A két sztárcsapat eddig tízszer találkozott egymással az európai kupákban, a statisztika Bayern-fölényt mutat, a németek ugyanis hat győzelem és két döntetlen mellett, mindössze kétszer kaptak ki. Legutóbb a 2014/15-ös idény elődöntője ugyanakkor a Barcelona sikerét hozta, miután a katalánok az első mérkőzésen 3-0-ra diadalmaskodtak, a visszavágón pedig csak 3-2-re nyertek a bajorok. A 2013-as elődöntőjük is emlékezetes, a Bayern akkor valósággal átgázolt a Barcelonán: Jupp Heynckes együttese 7-0-s összesítéssel jutott tovább. 2009-ben a nyolc között a Barcelona egy 4-0-s hazai sikerrel és egy idegenbeli 1-1-es döntetlennel ment tovább. Érdekesség, hogy amikor ez a két csapat összekerült egymással a BL egyenes kieséses szakaszában, akkor a párharc továbbjutója az idény végén magasba is emelhette a legrangosabb európai trófeát. Ebbe a statisztikába beleillik az UEFA Kupa 1995/96-os kiírása is, ahol az elődöntőben csaptak össze, a Bayern jutott tovább, és végül a fináléban is diadalmaskodott.

A meccs két kulcsfigurája Lionel Messi és Robert Lewandowski lehet: előbbi egyértelműen csapata vezére volt a elleni összecsapáson, a hatszoros aranylabdás argentin - aki a spanyol bajnokságot 25 góllal és 21 gólpasszal zárta - azonban talán némileg kevesebb segítséget várhat társaitól, mint a kiváló lengyel csatár. A 31 éves támadó pályafutása legjobb szezonját futja, 44 tétmérkőzésen 53-szor talált be és sokak szerint az Aranylabda egyértelmű várományosa lett volna, ha a France Football nem dönt úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nem hirdet győztest. A BL-ben hét találkozón 13 alkalommal volt eredményes és esélye van arra, hogy beállítása vagy akár meg is döntse Cristiano Ronaldo 17 gólos rekordját. Lewandowski ráadásul nincs egyedül a gólszerzéssel: a Bayern eddig 31 gólt jegyzett a sorozat mostani kiírásában és mindössze két találatra van attól, hogy beállítsa klubcsúcsát.

A 21 órakor kezdődő összecsapáson a Bayern - amely a pandémiát követő leállás után mind a 12 tétmérkőzését megnyerte (ez a 30. bajnoki címet és a begyűjtését is eredményezte) - jubilál is, ugyanis ez lesz a klub történetének 250. Bajnokok Ligája-mérkőzése, Thomas Müller, az együttes világbajnok támadója pedig 113. alkalommal léphet pályára a sorozatban, amivel megdöntheti Philipp Lahm német rekordját.