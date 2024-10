BL: Elképesztő fordítást mutatott be a Real Madrid a BL-döntő visszavágóján

Félidőben még két góllal vezetett a Dortmund.

A Real Madrid 5-2-es győzelmet aratott a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fpordulójában.

Több szempontból is érdekes összecsapás várt ránk kedden a Santiago Bernabéuban, amikor a Real Madrid a Dortmundot fogadta. Egyrészt a tavalyi BL-döntő visszavágója volt ez, másrészt a hazaiaknak nem fért bele egy újabb botlás, a Lille elleni vereség után.



Az első félórában felváltva forogtak veszélyben a kapuk, az első igazi helyzet Kylian Mbappé előtt adódott, de hibázott. A 30. percben aztán megérkezett a hideg zuhany a hazaiak számára, Serhou Guirassy átadása után ugyanis Doynell Malen lőtte ki a kapu jobb oldalát. Érezhetően megfogta a Madridot a bekapott gól, 4 perccel később pedig már két gólos hátrányban volt a királyi gárda, ezúttal Malen készített elő és Jamie Gittens volt a befejező. A Real feljebb kapcsolt, egy perc alatt Jude Bellingham és Rodrygo is eltalálta a kapufát, de 45 perc után 2 góllal állt jobban idegenben a Dortmund.



A második félidőre érezhetően egy másik Real Madrid jött ki, összesen 15 percet kellett várni arra, hogy a nyomás góllá érjen, Mbappé kanyarintását Antonio Rüdiger fejelte a kapuba. Gyakorlatilag itt is egyből jött az elsőre a második, Kovács István ugyan először asszisztense jelzésére lest ítélt, de a VAR megállapította, hogy Vinícius érvényes gólt szerzett, így a 64. percben. Innen már érezhető volt, hogy a Real megpróbálja bedarálni ellenfelét, sokáig ez azonban az eredményjelzőn nem mutatkozott meg, egészen a 83. percig, amikor Lucas Vasquez mattolta Gregor Kobelt. Ez láthatóan teljesen letaglózta a Borussiát, Vinívius a 86. és a 93. percben is betalált ezzel mesterhármast elérve, így a Real Madrid 5-2-re nyert.