BL: Benzema ott folytatta, ahol a PSG ellen abbahagyta - gálázott a Real Madrid

Mintha nem is a Stamford Bridgen rendezték volna a találkozót, hiszen a fehér mezes vendégek gyorsan két gólos előnybe kerültek, Karim Benzema előbb Vinicius Junior, majd Luka Modric beadását fejelte be ellentmondást nem tűrően a hazaiak kapujába. 0-2. Az első félidő második felére a nyugat-londoniak is feléledtek, aminek meg is lett az eredménye, Jorginho ívelését Kyle Haverz bólintotta be. 1-2.

A fordulást követően szinte azonnal kapituláltak a londoni kékek, Edouard Mendy és Antonio Rüdiger hozták össze a királyi gárda gólját, Benzemának csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a labdát a komikus jeleneteket követően. 1-3. A francia gólvágó a PSG után a Chelsea ellen is háromszor köszönt be.

Chelsea 1-3 Real Madrid | GOAL! Benzema Hattrick.



to never miss any goal follow @iF26s pic.twitter.com/a1I3NpJ7sl — ꜰᴀꜱᴛ ɢᴏᴀʟꜱ ⓶ (@iF27s) April 6, 2022

Több gól már nem szültetett a találkozón, így a blancók két gólos előnnyel várják a madridi visszavágót.

