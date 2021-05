BL: 2024-től jöhet a Final 4

A tavalyi BL-szezonban a koronavírus-járvány miatti kényszer szülte, hogy augusztusban úgynevezett nyolcas döntőt rendeztek Lisszabonban, azaz a negyeddöntőktől kezdve a döntőig egy városban - annak két stadionjában - játszották le 11 nap leforgása alatt a legrangosabb európai kupa véghajráját.

A lebonyolítási szisztéma az idei szezonban visszatért a régi kerékvágásba, ám az UEFA döntéshozói hosszú távon mérlegre teszik, hogy érdemes-e ily módon megváltoztatni a Bajnokok Ligája kiírását.

Alekszandr Ceferin, az UEFA elnöke a francia L'Equipe-nek adott interjút, amelyben a következőket mondta: "Beszélünk róla, de még nincs döntés. Tetszett a tavalyi Final 8 Portugáliában, ám ez két hétig tartott, túl hosszú idő. A Final 4-nak több az előnye, de ugyanúgy vannak hátrányai is. Egyrészről csodálatos egyhetes futballesemény lenne, más programokkal, például koncertekkel fűszerezve, ám kevesebb lenne a meccs és a csapatok nem játszhatnának hazai pályán, ráadásul a pénzügyi és marketing kérdésekkel is foglalkozni kell. Én személy szerint támogatom a négyes döntő ötletét. Ha jól csináljuk, a bevételek szempontjából is hatékony lehet. De minden érintettnek meg kell ismerni a nézőpontját."

Ceferin hozzátette, amennyiben elfogadják a javaslatot, legkorábban 2024-től lehet Final 4 a BL-ben.

Az interjúban természetesen szóba került a Szuperliga kérdése is, ezzel kapcsolatban a sportvezető reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő tíz évben nem kerül újra elő az ötlet.

"Gianni Infantino azt mondta nekem, sem ő, sem pedig más a FIFA berkein belül nem vett részt a Szuperliga kidolgozásában és nem is tudtak róla, hogy mi készül. Nincs okom rá, hogy ne higgyek neki" - mondta Ceferin.

