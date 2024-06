Besét még fél tucatnyian követhetik Fehérvárról Újpestre!

A korábbi csapatkapitány is visszatérhet!

Amint arról mi is beszámoltunk, az Újpest FC ma bejelentette, hogy szerződtették a Fehérvárnál lejáró szerződésű Bese Barnabást, ám nem ő lehet az egyetlen, aki a piros-kékektől kerülhet a IV. kerületbe a nyáron.

A csakfoci.hu információi szerint a lilák visszavásárolnák a 2023 februárjában eladott Katona Mátyást, aki remek idényt tudhat maga mögött, 33 bajnokin ugyanis 8 gólt lőtt és 10 gólpasszt osztott ki.

Május végén szinte a teljes magyar sportsajtó arról írt, hogy Tóth Balázs annak ellenére szerepel az Újpest FC kiszemeltjei között, hogy a fehérváriak érvényesítették opciójukat és végleg szerződtették a hálóőrt a Puskás Akadémiától.

A 26 esztendős kapussal kapcsolatban a csakfoci.hu azt írta, jó esély mutatkozik rá, hogy áttegye a székhelyét a IV. kerületbe.

Szintén több lap azt is tudni vélte, hogy Fiola Attila szerződtetése is komolyan szóba került Újpesten.

Rajtuk kívül a pletykák még Csongvai Áronról és Tobias Christensenről is szólnak, sőt, arról is írtunk, hogy a hírek szerint Bartosz Grzelak is ajánlatot kapott a liláktól.