Dupla vagy semmi: A Barcelona és az Atlético Madrid már Bernardo Silváért is egymás torkának esik

Nő a feszültség

Ha a Julián Álvarez-ügy nem lett volna önmagában elég ahhoz, hogy növekedjen a feszültség a Barcelona és az Atletico Madrid között, Bernardo Silva következő csapatának kérdése még egy lapáttal rátett. Fabrizio Romano szerint a portugál középpályás a következő szezontól szinte biztos, hogy Spanyolországban fog futballozni, a kérője pedig nem más, mint a két egymással amúgy is feszült viszonyban lévő spanyol csapat.

Mi fog dönteni: a kedvezőbb futballfilozófia vagy az anyagi előny?

A Barcelona és az Atletico is felvette a kapcsolatot Bernardo Silvával, megtették az első hivatalos ajánlataikat, illetve projektterveiket. Végleges megállapodás még egyik oldalon sincs, az igazolás teljesen nyitott, a helyzetet pedig még izgalmasabbá teszi, hogy pontosan ugyanaz a két klub csap össze a portugálért, amelyek jelenleg Julián Álvarez miatt is kemény háborút vívnak.

A Barcelona régóta csodálója a portugál varázslónak, és Hansi Flick rendszerébe tökéletesen passzolna, ám az Atletico komoly fejfájást okozhat a katalánoknak, mivel sokkal jobb anyagi helyzetben vannak.

A portugál zseni

Bernardo Silva a Benficánál kezdte pályafutását, de a Monaco színeiben futott be igazán, ahol 2016/17-ben sikerült megtörni a Paris Saint-Germain dominanciáját, és egy klasszisokkal teli kerettel elhódítottak a francia bajnoki címet. 2017-ben Pep Guardiola elcsábította Silvát, és a City legsikeresebb érájának az egyik kulcsemberévé vált a portugál. 460 mérkőzésen 76 gólt szerzett és 75 gólpasszt osztott ki az égszínkékeknél.

Barcelona vagy Madrid?

A kérdés már csak az, hogy ki tud jobb és meggyőzőbb projektet villantani a City klasszisának. A fővárosban folytatja Silva, vagy a gránátvörös-kékeknél?





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.