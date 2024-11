Belökték a kapujába, Suárezzel összeszólalkozott, de végül az Atlanta kapusa nevetett utoljára - Videó

Inter Miami CF vs Atlanta United

Az egykori Premier League-kapus fergeteges védéseivel ejtették ki az Inter Miamit.

A Lionel Messivel, Luis Suárezzel, Jordi Albával a soraiban felálló Inter Miami 3-2-re kikapott az Atlanta Unitedtől, így már az MLS-rájátszás első fordulójában búcsúzott a versenysorozattól. A mérkőzés heves hangulatát mutatja, hogy a mindig "harapós" Suáreznek most is sikerült összeszólalkoznia az ellenfél játékosával. Szerencsétlenségére pont azzal a Brad Guzannal került szóváltásba, aki az Inter Miami játékosoknak még a szemét is kifogta.

Az Inter Miami nagy esélyesként indult neki az MLS-rájátszásnak, hiszen csak a kilencedik helyen bejutó Atlanta United ellen sorsolták őket össze. Azonban az első győztes meccs után idegenben kikaptak, majd a Miamiban megrendezett harmadik találkozón 3-2-es vereséget szenvedtek, ezzel elbúcsúztak a sorozattól. A legutóbbi mérkőzés egyik kulcsembere, az egykor az Aston Villát is erősítő Brad Guzan kapus volt. A 40 éves amerikai hálóőr hét védéssel segítette hozzá a továbbjutáshoz a vendégeket.

A vezetést az Inter Miami szerezte meg, majd az Atlantának sikerült megfordítani az eredményt. Luis Suárez többször is reklamálni kezdett a heves összecsapás közben, a kamerák pedig jól látható felvételeket készítettel, amint Guzant az egykori Barcelona-sztár arcába nevet. Az indulatok Lionel Messi egyenlítő találata után szabadultak el. Amikor az argentin fejjel kiegyenlített 2-2-re, az aranylabdás és Guzan összegabalyodtak, miközben mindketten a labdáért indultak. Leonardo Campana ezután szándékosan meglökte Guzant hátulról, aki ettől a hálóba repült. Miközben az amerikai kapus igyekezett kimászni, Suárez odaugrott. A csatár gesztikulálni kezdett a kapus felé, de hamarosan elvezették őt a hálóőrtől.

Suárezt utolérte a karma, amikor Slisz mindössze 11 perccel később betalált, ezzel kiejtve a Supporters’ Shield győztesét.

Guzan lehet, hogy már 40 éves, de szombaton folyamatosan nehéz helyzetbe hozta Gerardo Martino csapatát. Fantasztikus védéseket mutatott be az összecsapás során, többek között egy közeli fejest hárított ügyesen, amikor csapata 2-1-re vezetett.

Az amerikai hálóőr 2008 és 2016 között játszott az Aston Villában, egyszer pedig kölcsönbe került a Hull Cityhez 2011-ben. Ezután a Middlesbrough-hoz csatlakozott, majd 2017-ben Atlantába igazolt.

A 64-szeres amerikai válogatott Guzan 2018-ban MLS-bajnokságot nyert a klubbal, ő az egyetlen játékos, aki az Atlanta bajnokcsapatából még mindig ott játszik.