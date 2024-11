Ennyi volt az MLS-szezon Messiéknek, kiesett az Inter Miami - Videó

Inter Miami CF vs Atlanta United

Az argentin aranylabdás gólt szerzett, de ez sem volt elég csapatának a továbbjutáshoz.

Az Inter Miami vendégeként 3-2-re nyert az Atlanta United az észak-amerikai labdarúgó bajnokság (MLS) rájátszásának első fordulójának harmadik meccsén, ezzel utóbbi csapat jutott tovább a következő fordulóba.

Egy-egy alkalommal tudott nyerni az MLS-playoff első fordulójában az Inter Miami és az Atlanta United, ami azt jelentette, hogy egy mindent eldöntő harmadik meccsen döntik el a továbbjutás sorsát. Az Inter Miami a középpályása, Matías Rojas révén szerzett vezetést, azonban az Atlanta az első félidőben Jamal Thiaré csatár két góljával megfordították az állást.

Lionel Messi egy 65. percben szerzett fejessel egyenlített, az öröm viszont nem tarthatott sokáig, a 76. percben Bartosz Slisz középpályás mindent eldöntő találatával biztosította be a győzelmet a vendégek számára. A Miami ezután már nem tudta kiharcolni a büntetőpárbajt, a támadsások többször is megakadtak Brad Guzan kapuson, aki összesen hét védést mutatott be a találkozón.

Az Atlanta a Keleti Konferencia 9. kiemelt csapata, 34 ponttal zárta az alapszakaszt a rekordot döntő, 74 pontos Inter Miami mögött. Messi számítottak az egyik legnagyobb esélyesnek a végső győzelemre, azonban az első forduló után már búcsúzniuk kell.