Jude Bellingham shoulder surgery 2025
Horváth Róbert Gábor

Bellingham kitárulkozott: sokkoló videón a műtét, évek fájdalma a háttérben

Az angol válogatott és a Real Madrid középpályása, Jude Bellingham egészen szokatlan őszinteséggel engedett betekintést pályafutása egyik legnehezebb időszakába. A mindössze 22 éves sztár egy hétperces, helyenként megrázó videót tett közzé, amelyben részletesen bemutatja vállműtétjének pillanatait és az odáig vezető kálváriát.

Évekig cipelt sérülés

Bellingham problémái nem újkeletűek: a vállával kapcsolatos gondok még a Borussia Dortmundnál kezdődtek, és azóta többször is kiújultak. A középpályás ennek ellenére hosszú időn keresztül halogatta a műtétet, hogy kulcsfontosságú tornákon – többek között a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon – pályára léphessen.

A döntés azonban komoly árat követelt: a visszatérő ficamok mellett a teste más részei is megsínylették a folyamatos kompenzációt, sőt egy sérv is kialakult.

„A legnehezebb érzés”

A „Jude – Under The Knife” című videó nem finomkodik: a nézők konkrétan a műtőig követhetik a játékost. Látható, ahogy altatás előtt maszkot kap, majd eszméletlen állapotban operálják – ez a fajta nyíltság rendkívül ritka az élsport világában.

Bellingham saját bevallása szerint a beavatkozás előtti időszak volt a legmegterhelőbb:

„Ez volt a legnehezebb érzés, amit valaha átéltem.”

A műtétre végül 2025 júliusában, egy londoni klinikán került sor, mintegy kétórás beavatkozás keretében.

Kockázatvállalás és tanulság

A Real Madrid játékosa utólag elismerte: bár nem bánja, hogy fontos meccseken segítette csapatait, ideális esetben hamarabb kellett volna kés alá feküdnie – például a 2024-es Eb után.

A műtét után viszont gyorsan visszatért: mindössze kilenc hét rehabilitációt követően ismét pályára lépett, ami jól mutatja fizikai és mentális erejét.

Több mint sérüléstörténet

A felvétel jóval több, mint egy műtéti beavatkozás dokumentációja: egy topfutballista kendőzetlen önvallomása arról, mi zajlik a reflektorfény mögött. Bellingham nemcsak a sikereit, hanem a fájdalmat, a kétségeket és a halogatott döntések következményeit is megmutatja.

A videó, ahol a műtét látható:

