Mi történt?

A találkozó 54. percében Eric García könyökkel orba vágta Jude Bellinghamet a tizenhatoson belül, azonban a játékvezetői síp néma maradt, Alejandro Hernández Hernández nem ítélt tizenegyest, és később a VAR sem bírálta felül a bíró döntését, annak ellenére sem, hogy Bellinghamnek még az orra vére is eleredt García könyöklése után.

A Játékvezetői Bizottság szerint jó döntés született

A bizottság úgy véli, hogy az eset García mozgásának természetes dinamikájából fakadt. Ezért támogatják a pályán lévő játékvezető döntését, miszerint nem ért tizenegyest az eset.

A szurkolók ítéletet mondtak a játékvezető döntéséről

A közösségi média oldalakon rengetegen nyilvánultak meg pro és kontra a témában, a Real Madrid szurkolói élesen kritizálták a játékvezetőt, és a VAR-t, míg a Barcelona szimpatizánsai szerint ez egy szubjektív szituáció volt: így is, úgy is meglehetett ítélni. Így szerintük a VAR helyesen nem avatkozott közbe, összhangban a protokollal.

