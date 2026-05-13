C. Kovács Attila

Elmaradt egy tizenegyes az El Clásicón? García könyöklését Bellingham orra bánta + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona 2-0-s győzelmet aratott a Real Madrid ellen a spanyol bajnokság (La Liga) 35. fordulójában vasárnap este, ezzel a sikerrel pedig a katalánok bebiztosították a bajnoki címüket. A találkozón azonban több vitatható eset is történt, a Bellinghammel történt incidenssel kapcsolatban pedig a Játékvezetői Bizottság közleményét adott.

Mi történt?

A találkozó 54. percében Eric García könyökkel orba vágta Jude Bellinghamet a tizenhatoson belül, azonban a játékvezetői síp néma maradt, Alejandro Hernández Hernández nem ítélt tizenegyest, és később a VAR sem bírálta felül a bíró döntését, annak ellenére sem, hogy Bellinghamnek még az orra vére is eleredt García könyöklése után. 

A Játékvezetői Bizottság szerint jó döntés született

A bizottság úgy véli, hogy az eset García mozgásának természetes dinamikájából fakadt. Ezért támogatják a pályán lévő játékvezető döntését, miszerint nem ért tizenegyest az eset.

A szurkolók ítéletet mondtak a játékvezető döntéséről

A közösségi média oldalakon rengetegen nyilvánultak meg pro és kontra a témában, a Real Madrid szurkolói élesen kritizálták a játékvezetőt, és a VAR-t, míg a Barcelona szimpatizánsai szerint ez egy szubjektív szituáció volt: így is, úgy is meglehetett ítélni. Így szerintük a VAR helyesen nem avatkozott közbe, összhangban a protokollal.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

