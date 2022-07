Bejelentést tett a Paks Böde jövőjéről

Közel a 36-hoz is érzi még a folytatást.

A Paks hivatalos honlapján jelentette be, hogy megállapodott Böde Dániellel a folytatásról.

A klub ikonjának június 30-án lejárt a szerződése, amit újabb egy évvel, 2023 nyaráig toldottak meg a felek.

A következő idény lesz Böde tizedik első osztályú paksi szezonja, mely között még hét esztendőt a Ferencvárosnál is lehúzott, NB I-es meccseinek száma pedig már 428 találkozónál jár.

„Jöhet még egy év! Természetesen, ahogy eddig, ezúttal is a tőlem telhető maximummal próbálom majd odatenni magam, szeretném tovább segíteni a csapatot és a klubot egyaránt. Motiváltságból egyáltalán nincs hiány, sőt, talán egyre több is van. Mindent elkövetek, hogy szép szezonunk legyen, hiszen sosem lehet tudni, melyik lesz az utolsó szezonja az embernek” - nyilatkozta a csapatkapitány a papírok aláírását követően.

