Vészhelyzet a Bayernnél: 16 éves kapus debütálhat a BL-ben

Komoly kapusgondokkal néz szembe a Bayern München az Atalanta elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő-visszavágó előtt: a sérült Sven Ulreich kiesésével már négy kapus dőlt ki a bajoroknál. Ha a fejsérülésből lábadozó Jonas Urbig sem kap zöld utat az orvosoktól, akár a mindössze 16 éves Leonard Prescott bemutatkozhat a BL-ben.

Alighogy másfél év kihagyás után nagyszerű teljesítménnyel tért vissza, máris jött az újabb rossz hír: a Bayern Munich vasárnap közölte a hivatalos diagnózist Sven Ulreich sérüléséről. A 37 éves kapus jobb oldali combközelítő izomsérülést szenvedett, és a BILD értesülései szerint körülbelül hat hétig nem léphet pályára.

Ulreich a Leverkusen elleni 1–1-es bajnokin tért vissza a kapuba 539 nap után, és kiváló teljesítményt nyújtva – több nagy védéssel – pontot mentett a rekordbajnoknak. A mérkőzés végén azonban feltűnő volt, hogy a Bayern harmadik számú kapusa már nem végezte el a kirúgásokat, hanem azokat a védő, Dayot Upamecano hajtotta végre.

A találkozó után Ulreich már jelezte, hogy problémát érzett a combjában. A müncheni MRI-vizsgálat végül megerősítette a súlyosabb sérülést.

Négy sérült kapus – újra kapusgondok Münchenben

A sérüléssel már négy (!) kapus dőlt ki a bajoroknál, így ismét komoly gondok adódtak a kapusposzton. Nagy kérdés, ki áll majd a kapuba szerdán, a Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján.

Az első számú kapus, a csapatkapitány Manuel Neuer is sérült. A 39 éves világbajnok kapus a Mönchengladbach elleni 4–1-es győzelem során ismét izomsérülést szenvedett a bal vádlijában – hasonlót, mint három héttel korábban. A vezetőedző, Vincent Kompany pénteken jelezte: Neuer visszatérését csak a válogatott szünet után, a Freiburg elleni idegenbeli mérkőzésre tervezik.

Urbig visszatérhet?

A második számú kapus, Jonas Urbig a bergamói első mérkőzésen – amelyet a Bayern 6–1-re nyert meg – agyrázkódást szenvedett egy fejpárbaj után, és támogatással kellett az öltözőbe kísérni. Akapus szombaton már könnyített rehabilitációs edzést végzett a pályán, és a BILD információi szerint hétfőn döntenek arról, hogy pályára léphet-e a müncheni visszavágón. A fejsérüléseket rendkívül komolyan veszik, és a DFL szigorú protokollt ír elő a visszatéréshez. Ugyanakkor van esély rá, hogy az orvosok mégis engedélyt adnak Urbignak a szerdai játékra.

Egy 16 éves kapus debütálhat a BL-ben?

Ha Urbig sem bevethető, egészen rendkívüli helyzet állhat elő: egy teljesen tapasztalatlan kapus mutatkozhat be a Bayern első csapatában. A negyedik számú kapus, Leon Klanac ugyanis szintén hetek óta sérült combprobléma miatt. Ebben az esetben a Bayern II-ből érkező Jannis Bärtl vagy a mindössze 16 éves Leonard Prescott kerülhetne a kapuba.

A választás nagy valószínűséggel Prescott lenne. A német U17-es válogatott kapus a bergamói első mérkőzésen már ott ült a kispadon, és a Leverkusen elleni bajnokin is csereként szerepelt a keretben. A 196 centiméter magas tehetség az utóbbi időben többször edzett a felnőttcsapattal, és a klubnál nagy jövőt jósolnak neki. Alapvetően azonban még az U19-es csapat kapusa, ahol eddig 16 mérkőzésen védett.

Egy Bajnokok Ligája-visszavágó az Atalanta ellen óriási lépés lenne számára – még ha a Bayern a párharc első mérkőzésén szerzett 6–1-es előnye némileg meg is nyugtatja a bajorokat.

