„Dayot Upamecano holnap biztosan nem játszik, mert beteg. Alphonso Davies hamarosan újra bekerül majd a kezdőcsapatba, de holnap még nem sok minden változik az előző meccshez képest. Legutóbb beállt, és azonnal megmutatta, mire képes, ez neki is egy nagyon pozitív teljesítmény volt. Jamal Musialával kapcsolatban nincs különösebb újdonság: ez volt az ötödik meccsünk 14 nap alatt, ettől még nem fog minden egyik hétről a másikra megváltozni. Leipzig ellen kapott perceket, és lehet, hogy holnap is pályára lép, ha jól érzi magát – nála minden a terv szerint halad. A védősorban több hiányzónk is van, hiszen Stanišić, Laimer, Boey és most Upa sem áll rendelkezésre, de így is megvan a konkurencia: Ito bevethető, Minjae bevethető, Raphaël Guerreiro és Tom Bischof is opció, és ha kell, Kimmich vagy Goretzka is tud védekező pozícióban játszani. A kezdőcsapat miatt sosem aggódom túlzottan, mert mindig azt érzem, hogy a csapat megbízható. A legjobb példa számomra Harry Kane, amikor elvégzi a védekező munkát, és egy 17 évestől is azt várom, hogy végezze el, mosollyal az arcán. Lennart Karl fizikálisan képes sokat segíteni hátul, miközben nagy energiát tud vinni azonnal a támadásokba is, és nálunk ezt mindenki meg tudja csinálni. Hogy holnap ki játszik, meglátjuk, de remélem, senki nem töltött túl sok időt Upamecanoval az elmúlt 24 órában"

– hangsúlyozta Vincert Kompany az Augsburg elleni Bundesliga mérkőzést megelőző pénteki sajtótájékoztatón.

Azonban úgy néz ki, a vírus mégis tovább terjedhetett a müncheni öltözőben, ugyanis Serge Gnabry és Lennart Karl sem vettek részt a szombati mérkőzést megelőző utolsó edzésen. Úgy tűnik, mindketten elkaphatták azt a vírust, amely mostanában terjed a csapaton belül.

Mi várható az Augsburg elleni bajnokin?

Kompany a sajtótájékoztatón az ellenfélre is kitért:

„Augsburg biztosan látta, hogyan alakultak az utóbbi meccseink, és ez teljesen normális, mert a Bundesligában nincs könnyű találkozó. Ha a Saint-Gilloise elleni meccset nézzük, a rendszer és a játékosprofilok alapján el tudom képzelni, hogy Augsburg sokat tanult belőle. Biztos vagyok benne, hogy komoly ambícióval jönnek, hisznek az esélyeikben. Nekünk ezt úgy kell kezelni, hogy ellenünk játszani sok csapatnak olyan, mint egy döntő – sokaknak olyan, mintha kupát nyernének azzal, ha legyőznek minket. Ezt mi nem akarjuk odaadni. Nem teszünk különbséget Augsburg és Leipzig között: mindig a legmagasabb szinten akarunk teljesíteni, bárki is áll velünk szemben"

– húzta alá a 39 éves tréner.

„Az első és a második félidő közötti különbség témája már többször előjött, én is gondolkodtam rajta. Ha más szemszögből nézzük, ez inkább a többi csapat problémája, mert sokszor ők gyengülnek el a második félidőre. Ez a Bundesliga: ha az ellenfél friss az első 45 percben, és mindent belead, akkor nem úgy működik, hogy mi simán rúgunk kettőt-hármat, és le van zárva a meccs. Ez sem a Bundesligában, sem a Bajnokok Ligájában nincs így. Leipzig ellen az ellenfél egyértelműen jobb volt a meccs elején, ezt túléltük, de ezt nem akarom újra látni. A második félidőben viszont teljesen más történetet írtunk. Őszintén szólva én jobban szeretem, ha az első félidő nehezebb, és utána javulunk, mert ha fordítva lenne – jó első félidő, gyenge második –, az már komoly gondot jelentene"

– zárta gondolatait a Bayern München vezetőedzője, akinek a főnöke, Max Eberl sportigazgató is jelen volt a sajtótájékoztatón, bár csak egy kérdést kapott. Upamecano hosszabbításáról azt mondta:

„Ez spekuláció volt. Mi soha nem mondtuk, hogy gyakorlatilag megvan a megállapodás. Mindig azt mondtuk, hogy várjuk Upa válaszát — és még mindig várjuk.”

– húzta alá a német sportvezető.