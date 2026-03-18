Urbig & Neuergetty
C. Kovács Attila

A Bayern Münchennek mégsem kell kijátszania a német törvényeket

A Bayern München szerda este az Atalantát fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. Sokáig úgy tűnt, hogy a rengeteg sérült miatt a 16 éves Leonard Prescottnak kell majd a kapuban kezdenie az olasz csapat ellen, azonban Vincent Kompany elmondása szerint Jonas Urbig felépült sérüléséből, és akár pályára is léphet a szerda esti BL-mérkőzésen. Ha Urbig mégis bevethető lesz, akkor a Bayern Münchennek nem kell kijátszania a német törvényeket, hogy pályára küldhesse Prescottot. Hogy miért lett volna erre szüksége a bajoroknak? Mutatjuk!

A Bayern Münchennek Urbig felépülése miatt nagy valószínűséggel nem kell bevetnie Prescottot, a 16 éves kapus csak a kispadról fogja figyelnie, ahogy a bajorok pályára lépnek az Atalanta elleni BL-visszavágón. 

Vincent Kompany a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy Urbig kedden visszatért, már edzeni is tudott, így nagy eséllyel bevethető lesz szerda este.

Kompany elmondta, hogy „tisztán orvosi döntés” lesz, pályára léphet-e Urbig: ha minden rendben lesz a meccs napjának reggelén, akkor ő véd majd a megszokott módon. Ha nem, akkor más megoldást kell választaniuk.

Prescott a második opció

A bajoroknál Manuer Neuer és Sven Ulreich sem bevethető sérülés miatt, így ha Urbig mégsem tudná vállalni a mérkőzést, akkor az U19-es csapat második számú kapusának, Prescottnak kellene beugrania.

A Bayern München nehéz helyzetben a német törvények miatt

A TalkSport beszámolója szerint ugyanis a német törvények tiltják, hogy a kiskorúak 20 óra után dolgozzanak, az Atalanta elleni visszavágó pedig 21 órakor kezdődik, hosszabbítás és tizenegyesek esetén pedig akár éjfélig is eltarthat. A Bayern München ezért a kormány, a játékos szülei, az orvos és az iskola jóváhagyását kérte, hogy az ifjú német – ha úgy adódik –, este játszhasson. 

Valószínűleg a továbbjutás nem Urbigon vagy Prescotton fog múlni, ugyanis a német rekordbajnok 6-1-s győzelmet aratott Bergamóban, így már csak formalitásnak tűnik a müncheni visszavágó.

