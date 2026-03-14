Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
Szabó Kristóf

A Bayern München kettős emberhátrányban mentette döntetlenre a Leverkusen elleni rangadót

Az éllovas Bayern München 1-1-s döntetlent játszott a Bayer Leverkusen otthonában a Bundesliga 26. fordulójában.

Zsinórban hét megnyert tétmeccs után a Bayern München szerette volna izgalommentessé tenni bajnoki hajráját, ám ehhez rangadót kellett volna nyernie Vincent Kompany együttesének a Bayer Leverkusen otthonában. 

Nem indult jól a meccs a bajoroknak, hat perc után Aleix García megpattanó lövésével megszerezte a vezetést a Leverkusen, 1-0. Szűk félóra elteltével jöhetett volna az egyenlítés, ám a volt leverkuseni Jonathan Tah kézzel is hozzáért a labdához gólja előtt, így a VAR elvette a Bayern gólját. Nem ez volt az utolsó eset, amikor a videóbíró nem segítette a vendégeket, a félidőhöz közeledve Nicolás Jackson durva becsúszásáért kapott piros lapot a videós ellenőrzés után, így már az első játékrészben megfogyatkozott a Bayern München.

A fordulás után a Leverkusen szerezhetett volna gólokat, ám a 61. percben a csereként beállt Harry Kane szerzett gólt, amit azonban szintén elvett a VAR, miután az angol csatár kezezett a támadás során. Azonban ami késett, az nem múlott, a 69. percben egy eladott labda után Olise tálalt Luís Díaz elé, aki kihasználta a helyzetet, 1-1. A kolumbiai széslő később is főszereplő maradt, a meccs hajrájában két sárgát is begyűjtött, a másodikat műesésért, így az utolsó percekre kettős emberhátrányba került a Bayern München. Úgy is tűnt, nem tudja kihúzni a bajor csapat a meccset, ám Hoffmann hosszaításban szerzett gólját szintén elvette a VAR les miatt, így maradt az 1-1-s végeredmény.

Bajnokok Ligája
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bajnokok Ligája
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA

A Bayern München ezzel a botlással is kilenc ponttal vezet a Dortmund előtt a bajnokságban, a Leverkusen pedig maradt a hatodik helyen a Bundesligában.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0