Bayern: ezen a nyáron Lewandowski nem eladó

Bár Robert Lewandowski állítólag új kihívások után nézne, úgy tűnik a Bayern München vezetése hajthatatlan, és ezen a nyáron biztosan nem adja el.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Goal információi szerin Robert Lewandowski marad a Bayern München játékosa, a mostani átigazolási szezonban nem igazol másik bajnokságba, bármennyire is új kihívásokat keresne a hétvégén 33. éltévét betöltő klasszis.

A Bayern éppen ezért, miután a lengyel jelezte távozási szándékát, nagyon magas összegben, 130 millió Euróban határozta meg az árát, de a Goal úgy tudja, semmilyen körülmények között nem válna meg Lewandowskitól.

Akit több nagy európai klub is szívesen látna, látott volna, a Chelsea próbálkozott is, mielőtt megvették volna Romelu Lukakut, de ez az út most már egészen biztosan nem járható már. Sőt, a Goal azt is megtudta, hogy Lewandowski elfogadta, hogy „maradnia kell” a Bayern Münchennél, mellyel harcba szállhat a sorozatban megnyert tizedik bajnoki címért.

További hír a müncheniekkel kapcsolatban, hogy megsérült a csapat kapusa, Manuer Neuer, és néhány hétig biztosan nem állhat a Bayern rendelkezésére. Helyettese a 33 esztendős Sven Ulreich lesz.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted Messivel képes lesz megnyerni a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain? Most 4,00-szeres szorzó jár érte.