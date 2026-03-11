Saját fegyverével szúrták le az Arsenalt, de Kai Havertz megmentette az ágyúsokat Leverkusenben

Óvatos kezdés, kapufa a válasz
A mérkőzés feszült hangulatban indult, Robert Andrich már a 2. percben besárgult Viktor Gyökeres felrúgásáért. Bár az Arsenal dominált a labdabirtoklásban, a legnagyobb veszélyt Gabriel Martinelli jelentette, aki a 20. percben, egy pazar támadás végén a felső lécet trafálta telibe. A Leverkusen Christian Kofane révén kontrákból próbált veszélyeztetni, de az első félidő gól nélkül zárult.
Arsenalt az Arsenal fegyverével
A fordulás után sokkolta ellenfelét a német csapat. Mindössze egy perc telt el a második játékrészből, amikor egy befelé kanyarodó szögletnél Robert Andrich érkezett a hosszú oldalon, és közelről a hálóba fejelt (1-0). Különös fintora a sorsnak ez a gól, miután a Leverkusen hivatalos Instagram-oldala a meccs előtt egy „szögletet tilos” (No corners allowed) képpel üzent viccesen az ágyúsoknak. A gól után Morten Hjulmand, a Leverkursen edzője oda is szólt Nicolas Jovernek, az Arsenal pontrúgás-specialistájának, hogy ezt a variációt bizony tőle „kölcsönözték”.
A tékozló fiú mentette meg a londoniakat
Mikel Arteta a 60. perc után frissített, pályára küldte Noni Maduekét, majd a 74. percben érkezett a BayAréna korábbi kedvence, Kai Havertz is, akit a hazai közönség vastapssal fogadott.
A csere telitalálatnak bizonyult. A 86. percben a rendkívül agilisan beszálló Madueke harcolt ki egy vitatott büntetőt Tillman szabálytalansága után. A VAR-vizsgálat megerősítette a döntést, a labda mögé pedig Havertz állt. A német válogatott támadó a tőle megszokott, megtorpanós nekifutás után higgadtan lőtte a labdát a bal alsó sarokba (1-1).
Havertz a tisztelet jeléül gólöröm nélkül nyugtázta az egyenlítést volt klubja ellen, beállítva ezzel a végeredményt.
A visszavágót hat nap múlva, jövő kedden rendezik az Emirates-ben.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.