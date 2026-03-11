Goal.com
Saját fegyverével szúrták le az Arsenalt, de Kai Havertz megmentette az ágyúsokat Leverkusenben

A Bajnokok Ligája legnagyobb esélyesének tartott Arsenal a Bayer Leverkursen otthonába látogatott: taktikai harc, egy „ellopott” szögletvariáció és egy kései büntető hozta meg az 1-1-es döntetlent végül. Jövő héten az Emirates-ben dől majd el a továbbjutás sorsa.

Óvatos kezdés, kapufa a válasz

A mérkőzés feszült hangulatban indult, Robert Andrich már a 2. percben besárgult Viktor Gyökeres felrúgásáért. Bár az Arsenal dominált a labdabirtoklásban, a legnagyobb veszélyt Gabriel Martinelli jelentette, aki a 20. percben, egy pazar támadás végén a felső lécet trafálta telibe. A Leverkusen Christian Kofane révén kontrákból próbált veszélyeztetni, de az első félidő gól nélkül zárult.

Arsenalt az Arsenal fegyverével

A fordulás után sokkolta ellenfelét a német csapat. Mindössze egy perc telt el a második játékrészből, amikor egy befelé kanyarodó szögletnél Robert Andrich érkezett a hosszú oldalon, és közelről a hálóba fejelt (1-0). Különös fintora a sorsnak ez a gól, miután a Leverkusen hivatalos Instagram-oldala a meccs előtt egy „szögletet tilos” (No corners allowed) képpel üzent viccesen az ágyúsoknak. A gól után Morten Hjulmand, a Leverkursen edzője oda is szólt Nicolas Jovernek, az Arsenal pontrúgás-specialistájának, hogy ezt a variációt bizony tőle „kölcsönözték”.

A tékozló fiú mentette meg a londoniakat

Mikel Arteta a 60. perc után frissített, pályára küldte Noni Maduekét, majd a 74. percben érkezett a BayAréna korábbi kedvence, Kai Havertz is, akit a hazai közönség vastapssal fogadott.

A csere telitalálatnak bizonyult. A 86. percben a rendkívül agilisan beszálló Madueke harcolt ki egy vitatott büntetőt Tillman szabálytalansága után. A VAR-vizsgálat megerősítette a döntést, a labda mögé pedig Havertz állt. A német válogatott támadó a tőle megszokott, megtorpanós nekifutás után higgadtan lőtte a labdát a bal alsó sarokba (1-1).

Havertz a tisztelet jeléül gólöröm nélkül nyugtázta az egyenlítést volt klubja ellen, beállítva ezzel a végeredményt.

A visszavágót hat nap múlva, jövő kedden rendezik az Emirates-ben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

0