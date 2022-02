Batik: "Megittam a levét a mozdulatnak"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Letöltötte négy meccses eltiltását Batik Bence, a Bp. Honvéd csapatkapitánya, aki még novemberben, az Újpest elleni bajnoki 48. percében kapott egyből piros lapot egy ütés után.

A 28 esztendős védő a klub hivatalos honlapjának adott interjújában elmondta, nagyon várja már, hogy a hétvégén újra pályára léphessen a Kisvárda elleni OTP Bank Liga-mérkőzésen.

„Nincs bennem kifejezett izgatottság, de az biztos, hogy nagyon várom már, hogy újra a pályán segíthessem a csapatot. Valóban hosszú kihagyáson vagyok túl, megittam szépen a levét annak a szerencsétlen mozdulatnak, azt gondolom. Volt bőven időm, hogy átgondoljam, na meg, hogy felkészüljek erre a hétvégére. Azért volt különösen nehéz, mert egyáltalán nem volt szándékos az a mozdulat, mégis ilyen súlyos büntetést kaptam érte. Ha direkt ütés lett volna, én lettem volna az első, aki felteszi a kezét, hogy bocs gyerekek, amiért elborult az agyam. Szerencsére ez már a múlté, örülök, hogy túl vagyok rajta, és most már csak a folytatásra szeretnék koncentrálni" - mondta Batik a honvedfc.hu-nak, aki rátért a Kisvárda elleni találkozóra.

„Legutóbb, hazai pályán sikerült őket megverni, azon a meccsen uraltuk a játékot és ez most is nagyon fontos lenne. Olyan ellenféllel találkozunk, amelyik tipikus célfutballt játszik és erre a játékfelfogásra nagyon jól össze lett rakva a keretük. Minden klappol ebben a szezonban náluk, de ezt szeretnénk hétvégén megtörni. A motiváció nagyon fontos dolog ebben a történetben, viszont ennél is fontosabb, hogy koncentráltan lépjünk pályára és ne veszítsünk el olyan labdákat, amelyekre a Kisvárda lecsaphat. Minél többet kell birtokolnunk a labdát abból előnyt kovácsolhatunk a találkozón" - vélekedett a csapatkapitány.

