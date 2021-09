Barcelona─Granada: utolsó perces gól döntött

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Barcelona a Granada ellen lépett pályára hétfő este az 5. forduló záró mérkőzésén. A Nou Campban rendezett találkozót meglepetésre a vendégek kezdték sokkal jobban, Escudero beadását Duarte fejelte be az üresen tátongó kapuba. 3 perccel később Coutinho tört be a vendégek tizenhatosára, és gyanús körülmények között esett össze. Azonban Latre játékvezető nem ítélt tizenegyest. Az elkövetkezendő percekben itt is ott is alakultak ki helyzetek, majd a gránátvörös-kékek fokozatosan átvették a játék irányítását, és több helyzetet alakítottak ki. Sergi Roberto kapufájánál jártak talán a legközelebb a barcelonaiak, hogy gólt szerezzenek az első játékrészben, a Granada pedig távolról próbálta tesztelni, hogy résen van-e még Ter Stegen.

A fordulást követően magasabb fokozatra kapcsolt a Barcelona, sorra dolgozta ki a helyzeteket, Koemanék szinte a játék minden elemében az ellenfelük fölé nőttek. Úgy nézett ki, hogy ezt a hatalmas nyomást nem lehet kivédekezni, Memphis Depay egymaga 3-4 hatalmas helyzetet puskázott el, de a többiek előtt is rendre alakultak ki gólveszélyes szituációk. És mikor már úgy tűnt, hogy a Granada hősiesen ki tudja majd védekezni a katalánok rohamait, a 90.percben Gavi jobboldali beadásra érkezett Araujo, és bólintotta be a labdát a Granada kapujába. Több gól már nem született a találkozón, így mindkét csapat 1─1 ponttal zárta a fordulót.

Barcelona─Granada 1─1

gólszerzők: Araujo (90.) illetve Duarte (2.)

