C. Kovács Attila

A Barcelona szurkolói a Real Madridon gúnyolódtak a Camp Nou-ban + videó

A Barcelona szombat este 2-0-s győzelmet aratott az Osasuna ellen a Camp Nou-ban. A mérkőzés előtt és közben is felhangzott egy eddig ismeretlen nóta, amely a rivális csapat vezetőedzőjéről, a Real Madridot irányító Xabi Alonsóról szól.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Xabi Alonso alatt finoman szólva inog a kispad Madridban. A Real Madrid utolsó 8 mérkőzéséből mindössze csak kettőt tudott megnyerni, a klubvezetés pedig ultimátumot adott a spanyol trénernek, vagy megnyeri a következő három mérkőzést, vagy repül. 

A Barcelona szurkolói azonban elégedettek a 44 éves vezetőedző teljesítményével, írtak is nótát, ami a rivális klub vezetőedzőjéről szól. 

Szurkolók egy csoportja már a mérkőzés előtt is a Xabi Alonso maradását követelő dalt énekelte a Camp Nou előtt, ezzel megzavarva a katalán TV3 csatorna élő bejelentkezését:

De a dal a Camp Nou-ban is felhangzott a 83. percben, 1-0-s katalán vezetésnél:

A Barcelona egy mérkőzéssel többet játszva hét ponttal vezeti a bajnokságot a Real Madrid előtt. 

A blancók vasárnap este lépnek pályára a Deportivo Alavés otthonában.

