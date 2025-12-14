A Barcelona szurkolói a Real Madridon gúnyolódtak a Camp Nou-ban + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Xabi Alonso alatt finoman szólva inog a kispad Madridban. A Real Madrid utolsó 8 mérkőzéséből mindössze csak kettőt tudott megnyerni, a klubvezetés pedig ultimátumot adott a spanyol trénernek, vagy megnyeri a következő három mérkőzést, vagy repül.

A Barcelona szurkolói azonban elégedettek a 44 éves vezetőedző teljesítményével, írtak is nótát, ami a rivális klub vezetőedzőjéről szól.

Szurkolók egy csoportja már a mérkőzés előtt is a Xabi Alonso maradását követelő dalt énekelte a Camp Nou előtt, ezzel megzavarva a katalán TV3 csatorna élő bejelentkezését:

De a dal a Camp Nou-ban is felhangzott a 83. percben, 1-0-s katalán vezetésnél:

A Barcelona egy mérkőzéssel többet játszva hét ponttal vezeti a bajnokságot a Real Madrid előtt.

A blancók vasárnap este lépnek pályára a Deportivo Alavés otthonában.

