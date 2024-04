Barcelona–PSG: “minden hepe után hupa jön, és minden hupa után hepe jön…”

Hazai butaságok, vendég ambíciók, avagy jött a dráma a Camp Nouban.

Óriási csata, többszöri fordulatok, öt gól – akár egy argentin szappanopera sportváltozata. Röviden, tömören így zajlott a PSG–Barcelona meccs egy hete, mely 2–3-mal zárult, a párizsiak pedig akkor 27 meccses veretlenségüket veszítették el. Mindezek ellenére sem lehetett azt mondani, hogy le van játszva ez a párosítás, sőt.

“Minden hepe után hupa jön, és minden hupa után hepe jön…” – vallja mindezt Micimackó, vagyis a sokgólos, izgalmas, fordulatos odavágó után jöhetett egy kevés helyzettel, inkább mezőnyharccal tarkított visszavágó? Akár!

Pedri visszatért az egyik oldalon egy hathetes kihagyás után a kezdőbe, a másikon pedig eltiltása után Hakimi, Kovács István nagykárolyi játékvezető sípszavára pedig útjára indult a labda a Camp Nouban. Aztán próbálkozott a PSG, de mégis a Barcelona talált be. Egy oldalbeadás után Raphinha volt jókor, jó helyen középen, s gólt lőtt a 12. percben, ebben a párosításban már harmadszor, összesítésben pedig ekkor 4–2 volt a katalánoknak. A 29. minutumban pedig jött egy piros lap (Araújo) a hazaiaknál, mely akár merőben meg is változtathatta a kimenetelét az egész párharcnak – akkor még ezt nyilván nem lehetett tudni. De a 40. percben világossá vált – Dembélé egyenlített egy beadást követően.

A második játékrész úgy kezdődött, ahogy az első is – párizsi akciókkal, majd az 54. minutumban egy góllal: Vitinha lőtt bombagólt laposan, távolról, ezzel pedig 4–4-re álltak a felek összesítésben. Két perccel később pedig villant egy újabb piros lap a Barcelonánál, Xavit küldte a lelátóra Kovács István. Innentől pedig ember és vezetőedző hátrányban játszottak a spanyolok. Aztán pedig már az eredmény is a franciáknak kedvezett – Mbappé lőtt be egy jogosan megÍtélt büntetőt a 61. percben, mindenben jobb volt a PSG ekkor már.A Barcelona pedig érthetetlen, már-már buta dolgokat csinált, innentől pedig mintha még jobban elszállt volna az agyuk… Jött még egy kiállítás a kispadra, és a Barcelona egyre csak süllyedt és süllyedt lejjebb, és még a meccs előtti incidenst itt meg sem említettük, de korábban írtunk róla.

A PSG mintha ezt követően hátrébb állt volna az agarakkal, átadta a területet a hazaiaknak, akiknek próbálkozásaik voltak, de ennyi és nem több. Mondhatni a több szárnyon is megtört Barcelona képtelen volt már felvenni a ritmust, a versenyt (hívjuk bárhogy) a Paris Saint-Germainnel, sőt hiába védett Ter Stegen többet is egy vendég kontra után, Mbappé újabb gólt lőtt, az 1–4-gyel pedig minden eldőlt…

Luis Enrique megígérte, hogy története során először fog továbbjutni úgy a PSG, a BL egyenes kieséses szakaszában, hogy hátrányból áll fel, és továbbjutottak a franciák, összesítésben 6–4-gyel, megérdemelten, még talán akkor is, ha a két mérkőzést vesszük egybe.