Barcelona: Messi helyett már Haaland a prioritás

A Barcelonánál megváltozott a prioritás, már nem Messi jövője a legfontosabb, hanem az, hogy megpróbálják leigazolni Haalandot.

A Borussia Dortmund 20 esztendős norvég támadójáért sorban állnak az európai topklubok, a két manchesteri gigászon kívül a Chelsea és a Real Madrid is szeretné soraiban tudni a kiváló mutatókkal rendelkező játékost.

A The Sun értesülése szerint Joan Laporta, a Barcelona elnöke is mindent megtenne azért, hogy megszerezze Haalandot, annak ellenére, hogy a katalán klub továbbra is tetemes, megközelítőleg 1 milliárd fontos adósságot görget maga előtt. Laporta viszont már hosszabb távban szeretne gondolkodni, aminek része a norvég klasszis átigazolása is. Messi pedig lassan betölti 34. életévét, s a lap szerint fizetésének felétől is meg kéne válnia, hogy tudják fedezni a Haaland miatti kiadásokat.

A spanyol média viszont azt írja, a Barcánál készek még egy évet várni Haaland megvételével, hogy addig rendezzék a financiális gondokat a klubnál.

Erre szükség is lesz, hiszen a Borussia 154 millió fontot kér a játékosért, aki 18 dortmundi hónapja alatt 57 mérkőzésen 55 gólt lőtt már.

