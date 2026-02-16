Történelmi ajánlat: 300 millió euró az asztalon

A fichajes.net értesülései szerint egy meg nem nevezett kérő (a pletykák szerint a szaúdi Al-Ittihad vagy az Al-Hilal) egy elképesztő, 300 millió eurós ajánlattal kopogtatott be a Barcelona irodájába. Ez az összeg nemcsak megdöntené Neymar 222 millió eurós átigazolási világrekordját, hanem egyetlen tollvonással megoldhatná a Barcelona összes strukturális és pénzügyi problémáját.

Bár a Barcelona hivatalos álláspontja szerint a játékos nem eladó, egy ekkora nagyságrendű összegnél a klub vezetése kénytelen mérlegelni. A sportigazgatóság döntéshelyzetbe került: a jövő zálogát tartsák meg, vagy a pénzügyi stabilitást válasszák?

Mentális fáradtság és belső feszültségek

A gazdasági nyomás mellett egy érzékenyebb faktor is nehezíti a szituációt. Arról suttognak, hogy a fiatal sztár mentális állapota nem ideális. Korábban mi is írtunk Yamal baljós posztjáról.

A feszültség forrása állítólag a csapaton belüli hierarchia. Rapinha Hansi Flick érkezése óta kiváló formában van, és sokszor több figyelmet kap, mint a saját nevelésű Yamal. Felmerült, hogy Flick bizonyos helyzetekben jobban bízik Raphinha rutinjában és fegyelmében, ami "szakmai féltékenységet" szülhetett Yamalban.

Korszakalkotó nyár előtt a Barca

Lamine Yamal elvesztése több lenne egy egyszerű transzfernél: az identitás és a La Masía-projekt bukását jelentené a szurkolók szemében. A 18 éves zseni jelenleg a Barcelona arca, akinek megtartása alapvető fontosságú a következő évtized sportszakmai sikereihez.

Hansi Flicknek és Decónak gyorsan kell cselekednie, hogy lecsillapítsák a kedélyeket a nyári átigazolási időszak előtt. Ha Yamal távozik, azzal a Barcelona nemcsak egy zsenit, hanem a jövőjébe vetett hitet is elveszítheti.

Forrás: Fichajes

