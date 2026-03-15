Hihetetlen jelenet a Barca-választáson: Ter Stegen ott volt, mégsem szavazhatott

Különleges vasárnapra ébredt a katalán főváros: a FC Barcelona a Sevilla FC ellen lép pályára 16.15-kor, miközben a klubnál elnökválasztást is tartanak. A szavazáson két jelölt, Joan Laporta és Victor Font verseng azért, hogy a nap végére a klub új elnökeként tehesse le az esküt.

A voksok összeszámlálására késő este kerül sor, ami lehetővé teszi, hogy Hansi Flick és játékosai a Sevilla elleni mérkőzés után adják le szavazatukat. Napközben azonban már több ismert arc is megjelent az urnáknál: például a korábbi csapatkapitány Sergio Busquets, valamint a női csapat egyik legnagyobb sztárja, Aitana Bonmatí.

A szavazóhelyiségnél feltűnt Marc-André ter Stegen is, aki jelenleg kölcsönben szerepel a Gironánál. A német kapus azonban – Busquets-szel és Bonmatíval ellentétben – végül nem tudta leadni a szavazatát. Az MD beszámolója szerint neve nem szerepelt a választói névjegyzékben, és bár próbálták rendezni a helyzetet, Ter Stegen végül voksolás nélkül távozott.

A kapus 2014 nyarán érkezett Barcelonába a Borussia Mönchengladbach csapatától, ám a téli átigazolási időszakban kölcsönben a regionális rivális Girona együtteséhez került. Elképzelhető, hogy ez az átigazolás áll a háttérben, és emiatt nem szerepel már a klub hivatalos tagsági nyilvántartásában – ez magyarázhatja, hogy végül nem szavazhatott.

