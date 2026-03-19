Kiderült, mennyire súlyos a Barcelona kapusának sérülése

Megkönnyebbülhet a Barcelona: bár Joan García sérülés miatt hagyta el a pályát a Newcastle United elleni Bajnokok Ligája-meccsen, a vizsgálatok szerint nem súlyos a probléma, így a kapus várhatóan már a hétvégén, a Rayo Vallecano ellen is rendelkezésre állhat.

Pozitív hírek érkeztek a Barcelona szurkolóinak: a klub várakozásai szerint Joan García bevethető lesz a vasárnapi, Rayo Vallecano elleni La Liga-mérkőzésen, annak ellenére, hogy a kapust le kellett cserélni a szerdai találkozón. A 25 éves játékos a Newcastle United elleni, 7–2-re megnyert Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a 83. percben került a földre a Camp Nou stadionban, és helyére a cserekapus, Wojciech Szczęsny érkezett.

A klubnál kezdetben attól tartottak, hogy García akár három hétre is kidőlhet vádliprobléma miatt, ám a csütörtöki, edzőközpontban elvégzett vizsgálatok végül megnyugtató eredményt hoztak: nem találtak sérülést, így a kapus várhatóan már a hétvégén visszatérhet.

A mérkőzést követően a vezetőedző, Hansi Flick is optimistán nyilatkozott: „Nem tűnik komolynak a sérülés, de meg kell várnunk a vizsgálatok eredményét.”

García 2025 nyarán csatlakozott a Barcelonához, miután a klub aktiválta az RCD Espanyol szerződésében szereplő, 25 millió eurós kivásárlási záradékot. A kapus remek első idényt fut: minden sorozatot figyelembe véve 35 mérkőzésen lépett pályára, köztük hétszer a Bajnokok Ligájában, és stabilan megszerezte az első számú kapus pozícióját.

A 25 éves kapus jó eséllyel pályázik a spanyol válogatott meghívójára is a márciusi felkészülési mérkőzésekre, ahol Spanyolország Szerbia és Egypitom ellen lép pályára.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
