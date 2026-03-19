Kiderült, mennyire súlyos a Barcelona kapusának sérülése

Pozitív hírek érkeztek a Barcelona szurkolóinak: a klub várakozásai szerint Joan García bevethető lesz a vasárnapi, Rayo Vallecano elleni La Liga-mérkőzésen, annak ellenére, hogy a kapust le kellett cserélni a szerdai találkozón. A 25 éves játékos a Newcastle United elleni, 7–2-re megnyert Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a 83. percben került a földre a Camp Nou stadionban, és helyére a cserekapus, Wojciech Szczęsny érkezett.
A klubnál kezdetben attól tartottak, hogy García akár három hétre is kidőlhet vádliprobléma miatt, ám a csütörtöki, edzőközpontban elvégzett vizsgálatok végül megnyugtató eredményt hoztak: nem találtak sérülést, így a kapus várhatóan már a hétvégén visszatérhet.
A mérkőzést követően a vezetőedző, Hansi Flick is optimistán nyilatkozott: „Nem tűnik komolynak a sérülés, de meg kell várnunk a vizsgálatok eredményét.”
García 2025 nyarán csatlakozott a Barcelonához, miután a klub aktiválta az RCD Espanyol szerződésében szereplő, 25 millió eurós kivásárlási záradékot. A kapus remek első idényt fut: minden sorozatot figyelembe véve 35 mérkőzésen lépett pályára, köztük hétszer a Bajnokok Ligájában, és stabilan megszerezte az első számú kapus pozícióját.
A 25 éves kapus jó eséllyel pályázik a spanyol válogatott meghívójára is a márciusi felkészülési mérkőzésekre, ahol Spanyolország Szerbia és Egypitom ellen lép pályára.
