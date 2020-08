Barcelona: jöhetnek a változások

Valószínűleg több ember is távozik a vezetéséből a péntek esti elleni 8–2-es vereség után – jelezte Josep Maria Bartomeu elnök.

A vereség azt is jelenti, hogy a katalán klub ebben az esztendőben nem nyer semmit, ilyenre hosszú ideje nem volt példa.

„Nagyon nehéz este volt, sajnálom a klub szurkolóit és játékosait… Mindenkit. – mondta a Movistar+-nak Bartomeu. – Ez nem a Barcelona volt. Vannak döntések, amiket már meghoztunk, de vár még ránk néhány, a következő napokban. A jövő héten komoly bejelentéseket teszünk a jövővel kapcsolatban, de most először is mindenkinek meg kell nyugodni. Ma a gondolkodás napja van.”

Az szinte biztos, hogy Quique Setien vezetőedzőnek mennie kell, már az is csoda, hogy a meccs után nem mondott le.

„Inkább nem mondok semmit az edzőről. – mondta Bartomeu. – Egyelőre nincs miről beszélni vele kapcsolatban.”

A klubnál egészen bonyolult a helyzet. Jövőre elnökválasztás lesz, vagyis Bartomeu állásába is kerülhet ez a vereség, illetve az, hogy a klub idén nem nyert semmit. És itt van még Lionel Messi is, akinek jelenleg nincs aláírt szerződése. Az argentin több alkalommal is jelezte már, hogy nem elégedett a klub helyzetével, vagyis kritizálta az elnököt és az edzőt. Ez pedig azt jelenti, hogy Messi főszereplő lehet, hiszen Baromeu utolsó esélye az elnöki poszt megtartására, ha meg tud egyezni Messivel. Ha nem sikerül, akkor ő is veheti a kalapját.

Eközben több külföldi forrás is állítja, hogy az első áldozata már meg is van a 8–2-nek: állítólag Eric Abidal sportigazgató már biztosan távozik a klubtó.