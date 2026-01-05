Egy alapemberét is feláldozhatja Joao Canceloért az Inter

Amint arról a GOAL is beszámolt, a Barcelona és az Inter egymással verseng Joao Cancelóért, aki jelenleg a szaúdi Al-Hilal játékosa.

Az olasz sportújságíró, Fabrizio Romano szerint a portugál jobbhátvéd továbbra is a katalánokra vár, hogy eldöntsék, valóban szeretnék-e szerződtetni. A Barcelonát a pénzügyi fair play szabályai is korlátok közé szorítják az átigazolások terén.

Ettől függetlenül az már biztos, hogy Cancelo visszatért az európai topfutball vérkeringésébe. Ha kölcsönben a Nerazurrihoz igazol, akkor az üzlet részeként csak Stefan de Vrijt vagy Francesco Acerbit engedné el Szaúd-Arábiába az Inter. A két klub már megállapodott egymással.

Érdekesség, hogy a 64-szeres portugál válogatott labdarúgó már mindkét klubban megfordult pályafutása során: az Intert a 2017-18-as szezonban erősítette kölcsönben, míg a Barcelonában a 2023-24-es idényben szerepelt, szintén ideiglenesen.