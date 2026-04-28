Mint ismert, a Barcelona tavaly májusban 4-3-ra kikapott az olasz Internazionale otthonában, így 7-6-os összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. A mérkőzés után Szymon Marciniak rengeteg kritikát kapott, és a mai napig vannak még Barcelona szurkolók, akik nem tudták megbocsátani neki, hogy több vitatható helyzetben is az olasz javára ítélt.

Maciej Placzek, lengyel youtuber töltött fel hétfő délután egy videót az Instagram-oldalára, ahol számon kéri Marciniak az Inter-Barcelona mérkőzésen meghozott ítéletei miatt:

Maciej Placzek: Hé, ember. Őszinte leszek. Még mindig nem bocsátottam meg neked az Inter-Barcelona meccsért

Szymon Marciniak: Nincs mit megbocsátani, az én részemről. Mert, hogy őszinte legyek, a döntéseimmel a Barcelonának kedveztem, mert az egyik esetben nem ítéltem tizenegyest az Internek. Aztán a VAR kihívott, megmutatta a képet. A másik esetben tizenegyest ítéltem. A VAR ismét kihivott, mert négy-öt centiméterre a tizenhatoson belül történt az eset. Szóval, ha őszinték vagyunk, két döntést is hoztam a Barcelona javára, de kijavítottak. De ilyen az élet, nem?

Maciej Placzek: Majd legközelebb. Ha adok neked 100 fontot, tizenegyest adsz Barcelonának?

Szymon Marciniak: Nem, nem, nem

– utasította el nevetve a megvesztegetési kísérletet a lengyel bíró.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a bíróságon tanúskodott a Barcelona elnöke a bírói döntések manipulása miatt indult Negreira-ügyben.

A teljes beszélgetés:

