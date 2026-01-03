Patkányokkal dobolhatták meg a Barcelona kapusát? Elszabadultak az indulatok a katalán derbin + videó

Szombaton 21 órakor kezdetét vette a katalán derbi az RCDE Stadionban Barcelonában.

Az összecsapás több szempontból is pikánsnak ígérkezett, a Barcelona több kulcsjátékosa is sérülésből tért vissza a pályára, az Espanyol pedig történelmi szezont fut, a katalán klub a tabella 5. helyén áll 33 ponttal, és mindössze két pont választja el a Bajnokok Ligája-indulást érő helyektől.

Joan Garcíát szívből utálják volt csapatánál

A legmegdöbbentőbb mégis a 2025 nyarán az Espanyoltól Barcelonába igazoló Joan García helyzete, aki ellen nagy erőkkel készültek az espanyol szurkolói, ugyanis nem a mai napig nem tudták megbocsátani neki, hogy a városi riválishoz igazolt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a feszültség olyan nagy, hogy az Espanyol vezetősége drasztikus lépésekre kényszerült. A rendkívüli feszültség miatt a stadion mindkét kapuja mögé speciális védőhálókat feszítettek ki, hogy ezzel akadályozzák meg a különféle tárgyak játéktérre jutását. Erre a biztonsági intézkedésre minden bizonnyal szükség is lesz, hiszen helyi beszámolók szerint radikális szurkolói csoportok azzal tervezik „köszönteni” az Espanyol stadionjába először visszatérő Joan Garciát, hogy élő vagy döglött patkányokat dobálnak felé. Egy piaci árus exkluzív részleteket árult el a dühös ultrák tervéről.

Sikerült-e a hazaiak akciója?

Arról egyelőre nincsenek információink, hogy a szigorú beléptetési szabályok mellett sikerült-e becsempészniük a csalódott szurkolóknak a döglött patkányokat, az azonban biztos, hogy megpróbálták, ugyanis több kép is elárasztotta a közösségi média oldalakat olyan patkányokról, amelyekre Joan García arcképével ellátott bankjegyeket kötöttek.

Emellett a szurkolók több olyan táblával és molinóval is készültek, amin rágcsálónak nevezik Joan Garcíát:

A mérkőzés ezekben a percekben is zajlik, most kezdődött a második félidő 0-0-s állásról. Joan García számára nem csak a táblák miatt volt nehéz az első félidő, az Espanyol szurkolói minden labdaérintésénél teljes erőből fütyültek és fújoltak.

Reméljük a találkozó második fele már atrocitásoktól mentes lesz.