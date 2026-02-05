Goal.com
Live
Jose Luis Munuera Montero Lamine YamalGetty Images
C. Kovács Attila

Nem hiszünk a szemünknek: lebukott a Barcelona-mérkőzés bírója, együtt ünnepelt a játékosokkal! + videó

Az Albacete-Barcelona mérkőzés játékvezetője furcsán viselkedett a spanyol Király-kupa negyeddöntő utolsó perceiben. Többen is úgy vélik, hogy a bíró elveszítette a pártatlanságát. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona 2-1-re legyőzte a másodosztályú Albacetét a Király Kupa negyeddöntőjében. A mérkőzés azonban furcsa jelentekkel ért véget. A 92. percben az Albacete kis híján egyenlített, azonban Fran Gámez emelése hiába jutott túl Joan Garcían, Gerard Martín menteni tudott a gólvonalon, így maradt a 2-1-es végeredmény.

A játékvezető is ünnepelt

Éles szemű szurkolók azonban kiszúrták, hogy a mérkőzést vezető José Luis Munuera Montero az Albacete ordító helyzete során a feje fölé emelte a kezét, mintha a gólt vagy a felszabadítást ünnepelné. Lehet, hogy a játékvezetőt csak a drámai pillanat érintette meg, és ezért kapta fel a kezét, azonban ritkán látni olyat ezen a szinten, hogy egy játékvezető nem tud uralkodni magán, és félre érthető mozdulatokon kapják. 

A videófelvétel futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, ahol a többen is azt írták, hogy szerintük Montero elfelejtette, hogy épp dolgozik, így nem szurkolhat egyik csapatnak sem. 


A mérkőzés összefoglalója, az ominózus jelenetet 3:45-től tudod visszanézni:
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0