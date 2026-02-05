Nem hiszünk a szemünknek: lebukott a Barcelona-mérkőzés bírója, együtt ünnepelt a játékosokkal! + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona 2-1-re legyőzte a másodosztályú Albacetét a Király Kupa negyeddöntőjében. A mérkőzés azonban furcsa jelentekkel ért véget. A 92. percben az Albacete kis híján egyenlített, azonban Fran Gámez emelése hiába jutott túl Joan Garcían, Gerard Martín menteni tudott a gólvonalon, így maradt a 2-1-es végeredmény.

A játékvezető is ünnepelt

Éles szemű szurkolók azonban kiszúrták, hogy a mérkőzést vezető José Luis Munuera Montero az Albacete ordító helyzete során a feje fölé emelte a kezét, mintha a gólt vagy a felszabadítást ünnepelné. Lehet, hogy a játékvezetőt csak a drámai pillanat érintette meg, és ezért kapta fel a kezét, azonban ritkán látni olyat ezen a szinten, hogy egy játékvezető nem tud uralkodni magán, és félre érthető mozdulatokon kapják.

A videófelvétel futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, ahol a többen is azt írták, hogy szerintük Montero elfelejtette, hogy épp dolgozik, így nem szurkolhat egyik csapatnak sem.

A mérkőzés összefoglalója, az ominózus jelenetet 3:45-től tudod visszanézni: