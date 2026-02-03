A Real Madrid kiütése után az Albacete számára már nagy falat volt a Barcelona

A spanyol Király-kupa negyeddöntőjében a Barcelona a másodosztályú Albacete otthonában lépett pályára kedd este.

A várakozásoknak megfelelően a Barcelona nem akart abba a hibába esni, mint egy körrel korábban a Real Madrid, így aktívan kezdte Hansi Flick csapata a mérkőzést – azért az Albacete is jelezte, hogy nem feltartott kézzel érkezett erre a meccsre sem –, de a 10. percben García védeni tudott.

A 39. percben aztán megjött az áttörés a katalánok számára, Frenkie de Jong találta meg Lamine Yamalt, a fiatal szélső pedig a jobb alsót, ezzel megszerezve a vezetést a vendégeknek.



Nem kellett sokat várni az újabb gránátvörös-kék gólra a második félidőben, Marcus Rashford szögletét követően Ronald Araújo közvetlen közelről csúsztatott a hálóba, megduplázva a két csapat közötti differenciát.

Sorjáztak a Barcelona helyzetei, Robert Lewandowski, Ferrán Torres és Dani Olmo is lezárhatta volna a mérkőzést, egyiküknek sem sikerült, amit az Albacete meg is bosszult. A 87. percben Javi Moreno fejesével ugyanis 2-1-re módosult az eredmény, ráadásul a 90. percben les miatt érvénytelenített vendég találat után még volt egy nagy lehetősége egyenlíteni a hazaiaknak, Gerard Martin viszont tisztázni tudott, így maradt a 2-1-es végeredmény.