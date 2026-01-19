Eldőlt a Barcelonánál mellőzött sztárkapus sorsa

Megállapodásra jutott egymással a Barcelona és a Girona: a katalánok kapusa, Marc-André ter Stegen a szezon hátralévő részét kölcsönben Michel csapatánál tölti.

A hírt Fabrizio Romano erősítette meg, aki szerint a két klub minden részletben megegyezett, a német válogatott hálóőr pedig már rábólintott az átigazolásra, amiről már korábban is cikkezett a sajtó. Korábbi értesülések alapján a Barcelona továbbra is állja ter Stegen fizetésének nagyjából 90 százalékát, miközben a kapus a Girona színeiben szerepel a bajnokság második felében.

A váltás hátterében az áll, hogy ter Stegen elveszítette kezdőpozícióját a Barcelonánál, miután Joan García vette át a helyét a kapuban. Emellett a klub vezetése világossá tette számára: rendszeres játéklehetőségre van szüksége ahhoz, hogy megőrizze első számú kapusi státuszát a német válogatottban a 2026-os világbajnokságig.

A rutinos kapus ebben az idényben mindössze egy mérkőzésen lépett pályára a Barcelona mezében, miután a szezon elejét hátműtét miatt kihagyta. Most azonban a Girona csapatánál lehetősége nyílik arra, hogy újra formába lendüljön.