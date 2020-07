Baráth Botond újra Kispesten

Újra a labdarúgója Batáth Botond – jelentette be a kispesti klub. A játékos korábban megfordult már a Bozsik-stadionban, legutóbb az Egyesült Államokban szerepelt a Sporting Kansas labdarúgója volt.

„Éppen utazom vissza Kansasbe, összepakolni, elintézni a papírokat, aztán majd repülök haza. Még nem tudom pontosan, mikor érkezem, várhatóan a hét vége felé, és akkor majd kiderül, hogy a koronavírus kapcsán milyen szabályok mentén léphetek be az országba – mondta Baráth Botond, a kispestiek honlapjának és elárulta, éppen fekete pólóban van, amely szín mellé hamarosan újra odatehetjük a pirosat, hiszen a Budapest Honvéd kétéves szerződést kötött a védővel. – A múlt hét elején volt egy beszélgetésem Urbányi Istvánnal, a Honvéd sportigazgatójával, kérdezte, hogy mi a helyzet velem, és mondtam, hogy jól vagyok, viszont kevés játéklehetőséghez jutok. Elmondta, hogy a Honvéd új edzője, Bódog Tamás nagyon szeretne a csapatban látni, nekem is fontos, hogy rendszeresen futballozzak, és végül a két klub is meg tudott egyezni az ügyemben. Urbányi István és az edzőnk, Peter Vermes jó viszonyt ápol egymással, így hamar pont került az i-re. Nehéz fél éven vagyok túl, örülök, hogy megkeresett a Honvéd, és visszatérhetek Kispestre!”

Baráth Botond nem véletlenül említette, hogy nehéz időszakot hagy maga mögött, hiszen a február végén rajtoló szezon első két meccsén nem volt tagja a kezdőcsapatnak, majd a koronavírus miatt félbeszakadt a bajnokság. Bár most Orlandóban, izolált körülmények között újra rendeznek meccseket, de a Dallast, valamint a Nashville-t már kizárták a tornáról, miután 10, illetve 9 játékosuk produkált pozitív eredményt a koronavírustesztre, és nem lehet tudni, hogy miként lehet majd lejátszani a torna meccseit, továbbá, hogy mi lesz majd utána a szezonnal.

„Minden a levegőben lóg, folyamatosan változik a helyzet – tette hozzá Baráth Botond. – Az országban sajnos folyamatosan növekszik a fertőzöttek száma, nem tudunk biztosat a bajnokság további részéről. Ezért is örültem a Honvéd megkeresésének, fontos meccsek várnak a klubra a bajnokságban és az Európa-ligában, ráadásul a válogatott Eb-selejtezőt játszik az ősszel, én pedig szeretnék ott lenni a csapatban, jól teljesíteni, és mivel sikeres akarok lenni, meg kellett tennem ezt a lépést! Ami a döntést illeti, nehéz is volt, meg nem is. A karrierem szempontjából nehéz, mert szerettem volna még Amerikában játszani, kitölteni a szerződésem, az élet azonban másként hozta. Hív a haza, éreztem, és szeretném, hogy a lehető legtöbbet adjam a Honvédnak, húzzam magammal a társakat és együtt legyünk sikeresek!”

A klub honlapjának kérdésére, hogy mit hozna magával haza az Egyesült Államokból, a 28 esztendős védő a pozitív gondolkodást emelte ki, illetve azt, hogy mindenki teljes erőből küzd, „mennek, mint a gép”, ahogyan ő fogalmazott, és mivel saját magát is ilyen típusúnak tartja, ez csak még tovább erősítette a személyiségét. Hozzátette, megtanulta, hogyan és mit kell edzeni, mire van szükség ahhoz, hogy jól teljesítsen, ezt a tudást próbálja majd itthon is kamatoztatni és átadni a többieknek.

„Igen, mondhatjuk, hogy vezérként térek vissza, remélem, mindenki elfogad majd, és ha így lesz, akkor egymás kezét fogva, együtt menetelhetünk akár a bajnoki aranyig, a kupagyőzelemig, vagy éppen a lehető legtovább az Európa-ligában – hangsúlyozta Baráth Botond, akinek más ajánlatai is voltak, de végül a Honvédot választotta. – Fizikailag jó állapotban vagyok, január óta folyamatosan tart a felkészülés, az elmúlt hét hónapban már hármat csináltam végig, most jön a negyedik, lassan jó lenne már meccset is játszani (nevet). Beszéltem a korábbi kispesti csapattársakkal, barátokkal, örülnek ők is a visszatérésnek, és várják már, hogy újra együtt játszhassunk. Ahogyan én is.”