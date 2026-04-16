Fotó: A kórházból üzent a magyar válogatott csatára

Megműtötték a Debreceni VSC támadóját, Bárány Donátot, miután a magyar válogatottban is bemutatkozó csatár a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett bokaszalag-sérülést. A beavatkozás sikeresen lezajlott, a játékos hamarosan megkezdheti a rehabilitációt.

A kórházból üzent a Loki drukkereinek Bárány Donát, a DVSC és a magyar válogatott támadója.

A 25 éves támadó március 31-én, a Görögország elleni felkészülési mérkőzésen (0-0) sérült meg, amikor egy rúgást kapott a bal lábára, és emiatt le kellett cserélni. A részletes orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy külsőbokaszalag-szakadást szenvedett, és a sebészi beavatkozás elkerülhetetlen.

A klub hivatalos tájékoztatása szerint a műtétet szerdán, egy budapesti kórházban hajtották végre, komplikációk nélkül. Bárány várhatóan már pénteken elhagyhatja az intézményt, ezt követően pedig megkezdheti a rehabilitációs időszakot.

A csatár egyébként kiváló szezont produkált: 25 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott, amivel jelenleg a góllövőlista negyedik helyén áll.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

