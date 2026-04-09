Szörnyű hírt kapott Marco Rossi: műtét és hosszabb kihagyás vár a magyar válogatott játékosra!

A Debrecen hivatalos oldalán jelentette be, hogy Bárány Donátra műtét vár. A DVSC támadója még a magyar-görög felkészülési mérkőzésen sérült meg, mindössze 32 perc után le is kellett cserélnie Marco Rossinak.

„Sajnos meg kell operálni Bárány Donátot, a DVSC saját nevelésű válogatott csatárát. A támadó a nemzeti tizenegy Görögország elleni mérkőzésén kapott egy rúgást, le is kellett cserélni. Az alapos orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, műtétre is szükség van. A beavatkozást jövő hét szerdán végzik el Budapesten, a játékosra hosszabb kihagyás vár"

– írta a DVSC hivatalos oldalán.

Bárány Donát idénye véget érhetett

Könnyen lehet, hogy Bárány Donát idénye ezzel véget is ért, a 25 éves támadó már lehet nem lép pályára sem a DVSC-ben, sem a magyar válogatottban ebben a szezonban, ami Sergio Navarrónak és Marco Rossinak is komoly fejtőrést okozhat a hátralévő mérkőzéseken.

A kétszeres magyar válogatott támadó várhatóan az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken térhet vissza a magyar nemzeti csapatba.

