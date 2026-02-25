Az Inter kiesett, Szoboszlai büntetője pecsételte meg a milánóiak sorsát - videó

A modern labdarúgás egyik legnagyobb „Dávid és Góliát” harcát láthattuk a Bajnokok Ligája rájátszásában. A norvég bajnok Bodö/Glimt, amely 1972 óta az első olyan csapat a sorozatban, amely az öt topligán kívülről érkezve négy egymást követő győzelmet aratott, Milánóban is megtréfálta az olasz óriást. A hazai 3–1-es siker után a skandinávok a San Siróban is diadalmaskodni tudtak 2–1-re.

Az a bizonyos decemberi büntető

Bár a kiesést elsősorban a norvégok elleni gyenge teljesítmény okozta, az Inter kapitánya, Nicoló Barella a mérkőzés utáni interjúzónában rámutatott: az egész folyamat ott ment el, hogy lemaradtak a közvetlen nyolcaddöntőt érő helyekről. Ehhez egyetlen pont hiányzott – az a pont, amit decemberben, a Liverpool ellen veszítettek el a hajrában.

Mint ismert, akkor az angolok Szoboszlai Dominik 90. percben értékesített büntetőjével nyertek, az Inter pedig emiatt kényszerült plusz mérkőzésekre a rájátszásban.

„Csalódottak vagyunk, mert a végső győzelemért akartunk harcolni. Megpróbáltuk, de jobbak voltak. Dühítő, hogy egy ponttal kicsúsztunk azért, mert a 90. percben tizenegyest ítéltek ellenünk. Anélkül elkerültük volna a két pluszmérkőzést és a norvégiai utat, de ilyen az új Bajnokok Ligája" – fogalmazott Barella.

Történelmi norvég menetelés, olasz mélypont

Miközben az olasz sajtó már-már filmbe illőnek nevezi a Bodö/Glimt menetelését, az olasz foci sötét napokat él át. A Napoli már az alapszakaszban kiesett, az Inter búcsúja után pedig a Juventus és az Atalanta is nehéz helyzetből várja a folytatást.

A Bodö/Glimt edzője, Kjetil Knutsen sportszerűen elismerte, hogy csapata néha „gyáván” játszott, de a hatékonyságuk történelmi sikert ért. A norvégok a Manchester City vagy a Sporting ellen folytathatják, míg az Internek marad a Serie A és az Olasz Kupa.

