Az utolsó pillanatban, de továbbjutottak a dél-koreaiak

A portugálok vezettek, végül mégis Dél-Korea örülhetett.

Dél-Korea számára egyszerű volt a képlet a továbbjutással kapcsolatban: le kell győznie Portugáliát, és reménykednie, hogy Uruguay nem nyer nagy különbséggel Ghána ellen. Ennek ellenére már az ötödik percben előnybe kerültek a portugálok Ricardo Horta góljával, azonban Kim Young-Gwon még a 27. percben egyenlíteni tudott.

A fordulás után aztán noha a portugáloknál volt többet a labda, nagyobb helyzetek a dél-koreaiak előtt adódtak, akik a rendes játékidő ráadásának első percében Hwang Hee-Chan révén megszerezték a mindent eldöntő második gólt, ezzel 2–1-re legyőzték Portugáliát.

Ghána nagy elánnal, és a továbbjutás reményével lépett pályára Uruguay ellen, Sergio Rochet rossz kimozdulása után aztán büntetőhöz is jutottak, de André Ayew kihagyta a lehetőséget. Ez aztán ahogy várható volt meg is bosszulta magát, hiszen Giorgian de Arrascaeta előbb a 26., majd a 32. percben is eredményes volt.

Ez a két találat aztán a végeredményt is jelentette, ami sokáig elég is lett volna Uruguay számára a továbbjutáshoz, viszont mivel Dél-Korea az utolsó utáni pillanatban nyerni tudott, így több lőtt góljának köszönhetően ott lesz a legjobb 16 között.

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

Dél-Korea–Portugália 2–1 (Kim Young-Gwon 27., Hwang Hee-Chan 90+1., ill. Horta 5.)

Ghána–Uruguay 0–2 (De Arrascaeta 26., 32.)

