Az utolsó hazai európai kupameccsén van túl Jürgen Klopp Liverpoolban?

Szoboszlaiék tudásukon alul teljesítettek, megérdemelten győzött kiütéssel az Anfielden az Atalanta.

Több tény is borzolhatta a Liverpool-szurkolók kedélyeit a csütörtök esti Liverpool-Atalanta El-meccs 3. percéig: nem kezdett Szoboszlai, a harmadik minutumban egy hiba miatt majdnem vezetést szerzett az Atalanta.

Hamar csillapodtak a kedélyek, a Vörösök elkezdtek futballozni, a mérkőzés pedig egyre jobb lett, na nem úgy a liverpooli védelem, ott azért volt, min javítani ezúttal.

Az Atalanta előtt viszont helyzetek adódtak, csak a befejezésbe csúszott mindig egy-egy bosszantó hiba.

De a 15. percben Nunez is ki tudta hagyni a ziccert éppen.

Scamacca azonban a 38. minutumban már nem hibázott, előnyhöz juttatta az olaszokat, 0-1 lett a félidő.

A második játékrészre érkezett a felmentősereg, beállt Szoboszlai, és Szalah. Előbbi beadásaival rukkolt elő, utóbbi a középtávoli lövéseivel leginkább. Aztán még jött Luis Diaz is, na meg a másik oldalon újra Scamacca, aki belőtte önmaga és csapata második gólját, abszolút nehéz helyzezbe hozva ezzel a Liverpoolt. Visszatért Diogo Jota is, sőt Szalah be is talált (csak épp lesről), próbálkozott Szoboszlai, Jota, Gakpo, ám mindez azon a tényen mit sem változtat, hogy a végén jött még egy kegyelemdöfés is a bergamóiaktól, kiütés lett a vége, Liverpool-Atalanta 0-3.