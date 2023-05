Az Újpestnek fizetési nehézségei vannak, ismerte el a vállalat igazgatója

Áprilisban adótartozás miatt végrehajtást indított az Újpest 1885 Kft. ellen a NAV.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Adótartozás miatt végrehajtást indított az újpesti labdarúgócsapatot fenntartó Újpest 1885 Kft. ellen április végén a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága- írta meg a g7.hu.

Az Újpest eladásáról szóló tárgyalások az utóbbi hetekben újra felerősödtek, a hírek szerint az amerikai-magyar üzletember Péterffy Tamás (Thomas Peterffy) érdeklődik a klub megvétele iránt. Az eladásról szóló tárgyalásokat most Berta Csaba, a vállalat ügyvezető igazgatója is megerősítette a G7 kérdésére. Az igazgató azt is elmondta, hogy miért indítottak végrehajtást a vállalat ellen.

"Egy késői adóbefizetés miatt indított végrehajtást a NAV. Mostanra azonban rendezték a tartozást, és amint ennek az adminisztrációja átfut a rendszeren, törölni is fogják az eljárást."

-jegyezte meg Berta, azonban hozzátette, hogy a késői befizetés likviditási gondokat jelez. Azaz az Újpestnek vannak fizetési nehézségei, amelyeket csak tulajdonosi segítséggel lehet kezelni.

A cég bevétele sokkal lassabb ütemben nőtt az előző öt évben, mint a ligáé. Ennek megfelelően a csapat büdzséjének részesedése a teljes NB I költségvetéséből drasztikusan csökkent. Miközben a magyar elsőosztályú bajnokság ligaszinten már négy éve sokmilliárdos nyereséget termel, az Újpest ugyanebben az időszakban folyamatosan veszteséges volt, és összesen 1,5 milliárd forintnyi veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

A Magyar Labdarúgó Szövetség szigorúan veszi az adótartozás miatt indított ügyeket, így akár a jövő évi első osztályú licenszét is elveszíthette volna a klub, amennyiben nem sikerül rendezni a helyzetüket - függetlenül attól, hogy kiharcolták volna a bennmaradást.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Vasas bajnokin a hazai győzelem 1.85, a döntetlen 3.65, a vendég siker 4.20-szoros szorzóval fogadható.(x)