A leggazdagabb magyar venné meg az Újpestet, reagált a klub!

Az is kiderült, melyik volt tulajdonos kaphat újra szerepet a liláknál.

A mai nap folyamán robbant a hír, miszerint egy amerikai befektetőcsoport folytat előrehaladott tárgyalásokat az Újpest FC megvételéről.

Az ügyben azóta újabb fejlemények láttak napvilágot. A Nemzeti Sport úgy tudja, a befektetői kör mögött Péterffy Tamás áll, aki az Interactive Brokers Group alapítója, elnöke és legnagyobb részvényese is egyben, vagyonát 24 milliárd dollárra, vagyis körülbelül 8600 milliárd forintra becsülik.

A 78 esztendős üzletember jelenleg a világ leggazdagabb magyarja, márciusban bejegyezték a bankot, amelyet itthon alapít.

A lap azt is tudni véli, hogy Lukács Ferenc az a korábbi tulajdonos, akinek most is szerepe lehet majd a klubban.

A hírekkel kapcsolatban a sportal.hu megkereste az Újpest FC-t is, a klub kommunikációs osztálya röviden annyit választolt, hogy pletykákkal nem foglalkoznak.

