Az Újpest edzője szerint csapata nem akart nyerni

A szerb mester szerint a Puskás Akadémia jobban akarta a sikert.

A Puskás Akadémia csapata a 90. percben szerzett góllal nyert 2-1-re az Újpest otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón az Újpest vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics nem volt elégedett csapata hozzáállásával:

"A Puskás Akadémia nyerni akart, az Újpest nem. Az első gólunk tökéletes pillanatban érkezett, de utána nem lőttünk kapura, nem védekeztünk jól. Miként a Fradi ellen, most sem játszott mindenki megfelelően. Ez nem mindenkire igaz, mert van hat-hét játékos, aki mindent belead."

"Úgy gondoltam, a Fehérvár elleni vereség után tanultunk valamit, de ha valóban komoly célokat akarunk elérni, egységes csapatra lenne szükség" - tette hozzá a lila-fehérek szerb trénere.

"Azt éreztem az utolsó etapban, fizikálisan az Újpest fölé kerekedtünk, hogy kihasználtuk az erőt, ami bennünk volt, és amire edzettünk az első válogatott szünetben, az érezhető ezeken a mérkőzéseken, főleg a ráadásokon. A DVTK ellen is éreztem a hajrában, most pedig domináltunk a végén. Sikerültek a cserék is, Colley nagyon jól szállt be, noha ez még nem kilencven perces játék három hét után, de megmutatta, miért veszélyes, ma is volt egy százszázalékos helyzete, amit ha jobb a fizikális állapota, akkor biztosan berúgott volna” – vélekedett a Puskás Akadémia edzője, Hornyák Zsolt.