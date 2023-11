Rendkívül eseménydús és izgalmas mérkőzést játszott a Puskás Akadémia Újpesten

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Puskás Akadémia csapata a 90. percben szerzett góllal nyert 2-1-re az Újpest otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A cikk lejjebb folytatódik

A lila-fehérek sorozatban a harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el, a legutóbbi fordulóban a Fehérvárral szemben is az utolsó pillanatban kapott gól miatt maradtak pont nélkül.

Rendkívül eseménydús és izgalmas volt az első félidő, amelynek elején az Újpest került előnybe, de négy perc múlva már egyenlítettek is vendégek, akik kétszer még a kapufát is eltalálták. A fordulást követően az újpestiek jártak közelebb a gólhoz, de előbb Simon, majd Tajti lövése csattant a bal oldali kapufán. A folytatásban egyre több volt a szabálytalanság, nem igazán alakult ki folyamatos játék. A hajrában a felcsútiak felpörögtek, és a 90. percben egy szöglet utáni lecsorgóból meg is szerezték a három pontot érő találatot.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1-2 (1-1)

gólszerzők: Ambrose (15.), illetve Favorov (19., 90.)

Forrás: MTI