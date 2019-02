Az UEFA elégedett a videóbíró működésével

Sikeresnek minősítette a szövetség a VAR alkalmazását a BL-ben.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) mai közleményében értékelte a VAR, azaz a videóbíró debütálását a Bajnokok Ligájában.

Mint ismert, a héten alkalmazták először a BL egyenes kieséses szakaszában az új technológiát Manchesterben, Rómában, Amszterdamban és a Wembley-ben.

Összegzésében az UEFA megállapítja, hogy szerintük sikeres volt a VAR bemutatkozása, miután hónapokon keresztül zajló tesztelés és a játékvezetők felkészítése előzte meg.

Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetőkért felelős illetékese az alábbiak szerint értékelt.

- Nagyon boldog vagyok, hogy elkezdődött a VAR használata. A technikai feltételek tökéletesek voltak, a műszaki eszközök hibátlanul működtek, és a játékvezetők is nagyon jól alkalmazták az új technológiát.

Az Ajax - Real Madrid meccsen végül meg nem adott góllal, a legnagyobb vitát kiváltó esettel kapcsolatban az alábbiakat mondta Rosetti.

- Ahogy a találkozó után is megállapítottuk, az Ajax játékosa leshelyzetben volt és a mozgása befolyásolta a madridiak kapusának magatartását, mintegy akadályozva őt a labda mgszerzésében. Továbbra is azt gondolom, hogy megfelelő döntés született. Természetesen az elkerülhetetlen lesz a jövőben is, hogy minden egyes szituációt úgy ítéljenek meg a játékvezetők, amellyel mindenki egyetért. Vitás esetek mindig is lesznek.

Nos, az első tapasztalatok után a jövő héten a Liverpool - Bayern, a Lyon - Barcelona, az Atletico Madrid - Juventus és a Schalke - Manchester City találkozókon bizonyíthat a VAR és az UEFA.

