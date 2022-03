Az MLSZ elismerte: nem tökéletes a VAR működése

Az OTP Bank liga kétharmadához érve a Magyar Labdarúgó Szövetség szerint az idei szezonban debüáló videóbíró-rendszer tapasztalatai kedvezőek, amelyeket a játékvezetők működését értékelő adatok is megerősítenek.

Az MLSZ szerint a VAR alkalmazásától sokat vártak a sportág hazai szereplői, de legfőképp a szurkolók, azonban a nemzetközi tapasztalatok szerint sem szabad csodát várni ettől a műszaki megoldástól.

Az NB I első 21 fordulójának 127 mérkőzésén a technika használatával jelentős mértékben, mintegy 80%-kal csökkent a súlyos, akár a mérkőzés kimenetelét befolyásoló játékvezetői tévedések száma - írja az mlsz.hu, amely szerint a gólok megítélésében egyenesen nullára redukálódott a hibák száma.

A VAR 2548 alkalommal végzett ellenőrzést, ezek után 57 alkalommal avatkozott be, ebből 42-szer a pályán végzett felülvizsgálatot a VAR-kocsik személyzete. A mérkőzések 63,5%-ában egyáltalán nem volt szükség VAR beavatkozásra.

A szövetség ugyanakkor elismeri, hogy a rendszer alkalmazása nem tökéletes, ritkán, de előfordult, hogy az elvárhatónál lassabban született meg a végső döntés. Ezek jellemzően gól előtti leshelyzetek elbírálásakor fordultak elő, de volt olyan eset is, amikor műszaki nehézségek hátráltatták a gyors döntéshozatalt. (Pl.: Kisvárdán egy alkalommal 6 percig állt a játék.) Előfordult olyan hiba is, amikor a VAR-kocsiban dolgozó személyzet is hibázott, nem vett észre egy szabálytalanságot (pl.: FTC-Újpest FC, kezezés).

Az MLSZ szerint a VAR összességében komoly segítséget nyújtott a pályán tevékenykedő játékvezetői stáboknak, az eddig lejátszott mérkőzéseken a játékvezetők döntéseinek a pontossága 97,6%-os volt.