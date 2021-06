Az Inter elnöke elárulta, miért távozott Conte

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Annak ellenére, hogy Antonio Conte 11 év után újra bajnoki címre vezette az Intert, május 26-án – óriási meglepetésre – kölcsönös megegyezéssel távozott a milánóiaktól. Conte távozásának körülményeiről és okairól beszélt a klub elnöke, Steven Zhang:

„Az első pillanattól tudtuk, hogy Conte lesz a megfelelő ember céljaink eléréséhez. Évek óta figyeltük, és két éve sikeresen magunkhoz is tudtuk csábítani. Meg vagyok győződve arról, hogy győztes edző, ezért is fektettünk ennyit a klubba az elmúlt 2 évben, a koronavírus-járvány ellenére is."