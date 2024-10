Az idő fogytán van…

Pénteken már Hollandiával mérkőzik meg a magyar válogatott és ezidő alatt akár még nézelődni is lenne idő egyes klubok számára.

Az elmúlt napokban számos alkalommal olvashattunk edzőváltásokról melyek többsége vagy kacsa volt, vagy éppen derült égből villámcsapásként érkezett a menesztésről szóló bejelentés, legyen szó magyar vagy külföldi csapatról.

Ilyenkor egyesek méltatlankodnak, mások pedig felsóhajtanak a megkönnyebbüléstől, na de mi a helyzet az Alföldön?

Hétvégén véget ért az NB I. 9. fordulója a Paksi FC-Ferencváros rangadóval és pénteken válogatottunk már Hollandia együttesét fogadja a Puskás Arénában.

Korábban a válogatott szünetet arra is használták, hogy körbenézzenek a piacon és erre a Kecskemétnek is lenne lehetősége.

A KTE jelenleg botrányosan teljesít tavalyi önmagához képest. A lila-fehérek augusztus óta nem tudtak még csak pontot se szerezni a bajnokságban, zsinórban ötödik vereségüket szenvedték el szombaton. Átgázolt rajtuk sorrendben a DVTK, az Újpest, a ZTE, a Nyíregyháza és legutóbb az MTK is.

Ezt követően egy szurkolói csoportban felröppent a hír, hogy Szabó István vezetőedző benyújtotta lemondását, ám Tóth Ákos ezt cáfolta:

"Továbbra is Szabó István a vezetőedzőnk. Hogy mit hoz a jövő, az majd kiderül, de a válogatott szünetben biztosan nem lesz váltás, ezt kijelenthetem. Nem szeretem azonban, amikor azt mondják a nehéz helyzetben lévő klubok, hogy nincs edzőkérdés, mert ahol ezt mondják, ott biztos, hogy van. Ezért én nem is fogalmaznék így, maradjunk annyiban, hogy bízunk Szabó Istvánban, ő az egyik legnagyobb részese az elmúlt évek sikereinek, és csak azért, mert most van egy sikertelen széria, nem kell kapkodni" - zárta Tóth Ákos a Csakfocinak adott interjúját.

A kérdés az, hogy mikor?

A Kecskemét rendkívül rossz teljesítményére az is magyarázat lehet, hogy az előző idényben szereplő csapatot „szétvásárolták”, már ha Szűcs Kornél és Horváth Krisztofer távozását ennek lehet nevezni.

Szintén érthetetlen az átigazolási politikájuk, hiszen a remek teljesítmény mellé elismerés és „némi bevétel” is társul, ennek ellenére olyan igazolásokat jelentettek be, akik NB II-ből, vagy a spanyol negyedosztályból érkeztek „erősítésnek”, holott Kecskeméten korábban nagyszerűen működött az utánpótlás és számos olyan játékos akad, akik itt pallérozódtak és már az élvonalban is bemutatkoztak!

Olybá tűnik ez így hosszútávon nem fog működni, pláne ha sereghajtó marad a csapat és a sorozatos sikertelenség miatt egy idő után elfogy a türelem. Már csak az a kérdés, hogy mennyi időt ad még a vezetőség Szabó Istvánnak? A bajnokság most szünetel, de a folytatásban pontokra lesz szükség, méghozzá sürgősen és sem a Puskás (10.20.), sem pedig a Paks (10.27) nem lesz könnyű falat!

