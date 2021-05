UEFA: Eltörölhetik a legvitatottabb szabályt

Az UEFA 56 év után fontolóra vette az idegenben szerzett gól szabály eltörlését.

A BL és EL mérkőzéseken már rendre megszokhattuk, ha egy oda-visszavágós párharc során összesítésben döntetlen a végeredmény, akkor az a csapat jut tovább, aki idegenben több gólt szerzett. A szabályt sokan sokféleképpen bírálták már az elmúlt években, és a Dailymail információi szerint az UEFA is eltökélt eltörlésében, mert elavultnak és idejemúltnak tartja. A The Times szerint az UEFA bizottsága pénteki ülésén tárgyalja a szabályt, és ha elegendő szavazatot kap a megszüntetése, megkezdi a kivezetését az európai sorozatokból.

Az Európai Labdarúgó-szövetség úgy véli, hogy az otthon játszott mérkőzéseknek már nincs akkora előnye mint korábban, ráadásul a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben több csapat semleges pályán játsza a hazai mérkőzéseit, ahol az idegenben lőtt gól szabály használata már messze túlmutat a racionalitáson.

Ha visszaemlékezünk, az elmúlt években is több drámai végjátékot hozott számunkra az idegenben szerzett gól. A Tottenham a 2018/19-es idényben a Manchester City-t és az Ajaxot is idegenben szerzett több góllal múlta felül, míg ugyanabban az évben a Manchester United is így nyerte meg a PSG elleni párharcot Párizsban szerzett három góljával. Az idei Bajnokok ligája kiírásban is többször életbe lépett a rendelkezés, a Juventus a második mérkőzés 115.percében szerzett Porto gólnak köszönhetően búcsúzott a sorozattól, de Pochettino PSG-je is idegenben lőtt több góllal ejtette ki a Bayern Münchent a BL negyeddöntőjében.

AZ UEFA főtitkár-helyettese, Giorgio Marchetti hangsúlyozta:

„Az edzők szerint már nem olyan nehéz idegenben gólt szerezni mint korábban, ezért mindenképpen felül kell vizsgálnunk a szabályt"

