Az Európai-konferencialiga döntőjéig menetelt a Ferencvárost a nemzetközi porondról kiejtő görög alakulat

Esélyt sem hagyott az Aston Villának az Olimpiakosz.

A csütörtök estének az Európai-konferencialiga szempontjából egy kérdése volt: ki lesz a döntőben a Fiorentina ellenfele. Az olaszok ugyanis már szerda este bebiztosították a helyüket az Ekl-fináléban.

Az Olimpiakosz viszont 4–2-re nyert az odavágón az Aston Villa ellen idegenben, vagyis hatalmas előnnyel indultak a görögök. Ám erre jött még egy hazai gól rögtön a 10. percben, mellyel nagyjából el is dőlt az egyetlen kérdés is, hisz ekkor már összesítésben 5–2-re vezetett az Olimpiakosz.Nem is kellett több a görögöknek, az Aston Villában pedig ennyi volt. Még azért jött egy hazai találat a hajrára, 2–0. Kettős győzelemmel lehet ott tehát a Ferencvárost is kiejtő Olimpiakosz az Európai-konferencialiga fináléjában. Ellenfelük pedig a Fiorentina lesz, az időpont pedig május 29.